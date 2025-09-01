Osaka vajas tunamulluse võitja Gauffi alistamiseks vaid 66 minutit

Kahekordne USA lahtiste võitja Osaka murdis kohe kohtumise avageimis ning võitis esimeses setis oma servil 18 mängitud punktist 16. Tänavune Prantsusmaa lahtiste võitja Gauff tegi viie äralöögi kõrvale 16 lihtviga.

Kogu mängu jooksul võitis Osaka lõpuks oma esimeselt servilt 16 punktist 15 ning ei seisnud silmitsi ühegi murdepalliga. Gauff tegi kokku 33 lihtviga ja oli viimaseks jäänud geimis oma servil 40:15 ees, aga kaotas neli punkti järjest.

Osaka on karjääri jooksul nüüd jõudnud slämmiturniiri veerandfinaali viis korda, kõigil eelneval neljal korral on ta hiljem ka turniiri võitnud. Kurioossel moel sai neljakordne slämmivõitja slämmiturniiridel alles esimese võidu maailma viie parema sekka kuuluva tennisisti üle; viimati alistas ta TOP5 mängija kuus aastat tagasi Pekingis, kui sai jagu Ashleigh Bartyst.

Kaheksa parema seas läheb endine esireket vastamisi ukrainlanna Marta Kostjuki (WTA 28.) ning tšehhitari Karolina Muchova (WTA 13.) vahelise mängu võitjaga.

Maailma teine reket Iga Swiatek veetis väljakul sama kaua kui Osaka, alistades Jekaterina Aleksandrova (WTA 12.) 6:3, 6:1. Sealjuures kaotas poolatar oma esimese servigeimi, aga murdis avasetis ise kolm korda; ülejäänud kolm Aleksandrova murdepalli tulid kõik viimaseks jäänud geimis ning Swiatek tõrjus need.

Endine esireket servis 66 minutit kestnud mängu jooksul seitse ässa ning võitis oma esimeselt servilt 72 protsenti punktidest, ta sooritas 21 äralööki ja tegi 13 lihtviga. Veerandfinaalis on teise asetusega Swiateki vastaseks kas kaheksandana paigutatud Amanda Anisimova või 18. asetusega Beatriz Haddad Maia.