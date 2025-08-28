Ostapenko nimetas kaotuse järel vastast lugupidamatuks

Turniiril 25. asetatud Ostapenko (WTA 26.) kaotas 5:7, 1:6 ameeriklanna Taylor Townsendile (WTA 139.). Kui mängijad võrgu ääres traditsiooniliseks käesurumiseks kokku said, hakkas Ostapenko Townsendiga pahandama. "See on võistlus, inimesed saavad pahaseks, kui kaotavad. Mõned inimesed ütlevad inetuid asju. Ta ütles, et ma ei oska käituda ja mul pole haridust ja vaatame, mis saab, kui mängime väljaspool USA-d," avaldas Townsend väljakuintervjuus. "Ootan seda põnevusega. Võitsin teda Kanadas, see pole USA. Nii et vaatame, mida tal veel öelda on."

"Ma ei tõmmanud tagasi, sest ma ei lase ennast solvata, eriti pärast seda, kui mina olen käitunud lugupidavalt," rääkis Townsend pärast pressikonverentsil. "Kui ma käitun kellegi suhtes austavalt, ootan sama ka vastu. Lõppude lõpuks tuleb üksteist austada ja austada seda, mis väljakul toimub. See on võistlus."

Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got in a heated interaction after their second round match at the US Open.



Townsend is on to the third round. pic.twitter.com/cOIYzoyfmG — ESPN (@espn) August 27, 2025

Kuna keegi polnud avaldanud soovi Ostapenkot intervjueerida, ei andnud lätlanna pressikonverentsi ja avaldas enda nägemuse hoopis ühismeedias. "Ütlesin pärast mängu vastasele, et ta oli väga lugupidamatu," alustas Ostapenko. "Ta võitis väga otsustaval hetkel võrgupuutest punkti, aga ta ei palunud vabandust. Ta ütles mulle, et ei peagi vabandust paluma. Aga on teatud reeglid, mida enamik tennisiste järgivad ja see oli esimene kord, kui mul niimoodi juhtus [et vastane ei palunud vabandust]. Kui ta mängib enda kodumaal, ei tähenda see, et ta võib käituda nii, nagu tahab ja teha, mida tahab."

Kuna lätlanna sai seepeale kirju, kus teda süüdistati rassismis, lisas ta: "Ma pole kunagi enda elus rassist olnud, austan kõiki inimesi hoolimata nende rahvusest, minu jaoks pole vahet, kust sa pärit oled. Tennises on teatud reeglid ja kui publik sind niimoodi toetab, ei tohi seda lugupidamatult ära kasutada."

Lisaks süüdistas Ostapenko Townsendi selles, et ameeriklanna oli ka soojenduse ajal lugupidamatu ega järginud kirjutamata reegleid. "See polnud esimene, teine, kolmas ega ka neljas kord, kui olen Jelenaga mänginud. Kui ta kaebab selle üle, kuidas ma soojendust teen, siis olgu nii," vastas Townsend. "Võita minna ja vaadata mu profikarjääri esimesi mänge, olen alati niimoodi teinud. See polnud kuidagi talle suunatud ega polnud katse teda häirida. Tegin lihtsalt nii, nagu alati."

"Ausalt öeldes on see koomiline. See, et ta läks ühismeediasse enda sõnu kaitsma, näitab, et ilmselt jäi see temas närima ja ta tundis, et peab ennast kaitsma. Ma ei tunne, et peaksin kuidagi enda käitumist selgitama," jätkas Townsend. "Jään enda sõnade juurde."

Kolmandat korda USA lahtistel üksikmängus kolmandasse ringi jõudnud Townsend läheb järgmisena vastamisi maailma viienda reketi Mirra Andrejevaga.