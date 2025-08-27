X!

Osaka pääses kindlalt edasi, Gauff sai maratonmängus võidu

Tennis
Naomi Osaka
Naomi Osaka Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

Kahekordne USA lahtiste võitja Naomi Osaka alustas tänavust turniiri kindla võiduga, kaks aastat tagasi New Yorgis triumfeerinud Coco Gauff pidi aga kodupubliku ees pea kolm tundi vaeva nägema.

Osaka (WTA 24.) alistas vähem kui poolteise tunniga 6:3, 6:4 belglanna Greet Minneni (WTA 106.) ja läheb järgmisena vastamis ameeriklanna Hailey Baptiste'iga (WTA 47.), kes oli 7:5, 6:3 parem eelkõige paarismänguspetsialistina tuntud tšehhitarist Katerina Siniakovast (WTA 76.).

"Ausalt öeldes võinuks mu suhtumine parem olla. Olin lihtsalt stressis, kuna see oli esimene ring ja see turniir on minu jaoks väga tähtis, tahtsin nii väga võita," tunnistas Osaka. "Tahan, et oleksin mõelnud rohkem protsessile, mitte tulemusele, aga olen õnnelik, et suutsin võita."

Maailma kolmas reket Gauff sai kaks tundi ja 57 minutit kestnud maratonmängus Austraaliat esindavast Ajla Tomljanovicist (WTA 79.) jagu 6:4, 6:7 (2), 7:5.

Viimasel ajal serviga raskustes olnud ja seetõttu biomehaanika spetsialisti palganud Gauff tegi eelmiste turniiridega võrreldes vähem topeltvigu – kümme – ja servis neli ässa. Ühtekokku on Gauff tänavu teinud koguni 320 topeltviga.

"See oli raske mäng," nentis Gauff. "Mul oli võimalus kahe setiga lõpetada, aga Ajla on raske vastane. Ma ei näidanud parimat mängu, kuid mul on hea meel, et pääsesin järgmisesse ringi. Vähemalt näitasin Cincinnatiga võrreldes arengut."

Gauffi järgmine vastane on horvaatlanna Donna Vekic (WTA 49.), kes sai 3:6, 7:5, 6:3 jagu hispaanlanna Jessica Bouzas Maneirost (WTA 40.).

Mullu mängisid Gauff ja Vekic kahel korral, liival jäi peale Vekic, aga kõval kattel Gauff.

Pühapäeval Mehhikos Monterreys WTA 500 kategooria turniiri võitnud Diana Šnaider (WTA 17.) piirdus USA lahtistel avaringiga, jäädes 6:7 (3), 6:2, 3:6 alla 37-aastasele sakslannale Laura Siegemundile (WTA 52.). Siegemund on tänavusest neljast slämmiturniirist kolmel alistanud esimesel nädalal top20 mängija – Austraalia lahtistel oli ta teisest ringis parem Zheng Qinwenist ja Wimbledonis alistas kolmandas ringis Madison Keysi. Seejuures sai Siegemund USA lahtistel viimati üksikmängu põhiturniiril võidu 2019. aastal.

Tänavune Wimbledoni finalist, kaheksandana asetatud Amanda Anisimova (WTA 9.) alustas kodupubliku ees 6:3, 6:2 võiduga austraallanna Kimberly Birrelli (WTA 83.) üle. Teises ringis läheb Anisimova vastamisi 19-aastase Austraalia tõusva tähe Maya Jointiga (WTA 43.), kes oli 6:4, 7:6 (6) parem läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Andorra mängijast Victoria Jimenez Kasintsevast (WTA 130.).

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

09:14

Osaka pääses kindlalt edasi, Gauff sai maratonmängus võidu

08:43

Sinner loovutas USA-s avaringis vaid neli geimi

26.08

Swiatek teenis USA lahtistel hooaja 50. võidu

26.08

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

26.08

Mölder pääses põhiturniirile, Tamm kaotas avaringis

26.08

Alcaraz alustas USA lahtisi kindla võiduga, Skandinaavia tipud ka edasi

26.08

Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

25.08

Glinkal ei õnnestunud Nadali turniiril põhitabelisse pääseda

25.08

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

25.08

Filipiinide tennisist tegi taas ajalugu

25.08

Tiitlikaitsja Sabalenka pääses New Yorgis edasi

25.08

Djokovic alustas USA lahtistel võidukalt

24.08

Raducanu lõpetas New Yorgis slämmitiitlile järgnenud võidupõua

24.08

Lajal säilitas maailma edetabelis 147. koha, teised eestlased tegid tõusu

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:51

Eesti U-16 jäähokikoondis osaleb nelja rahvuse turniiril

12:17

Võrkpalli karikavõistlustel mängitakse edaspidi välja ka väike karikas

11:43

Tallinna Kaleviga liitus Hongkongi koondislane

11:07

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis alustab finaalturniiri Serbia vastu

10:54

Eesti sõudjad võitsid uue olümpiaala Balti meistrivõistlustel kaks medalit

10:22

Kasahstani meister üllatas Celticut, Bodö/Glimt ja Pafos pääsesid ka Meistrite liigasse

09:47

Serbia peatreener: kindlasti on Eesti meie vastu eriliselt motiveeritud

09:14

Osaka pääses kindlalt edasi, Gauff sai maratonmängus võidu

08:43

Sinner loovutas USA-s avaringis vaid neli geimi

08:06

Mikk Bauer oli Hiinas teine, klubikaaslastega saadi kolmikvõit

04:55

EOK kaalub suurhalli asukohaks Suur-Sõjamäe piirkonda Tallinnas

26.08

Saarma aitas Pardubice Tšehhi karikavõistlustel 1/16-finaali

26.08

Eestlased näitasid jahilaskmise MM-il kõrget taset

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Jürgen Henn olulise ründaja puudumisest: tal on keeruline seis põlvega

26.08

ETV spordisaade, 26. august

26.08

Swiatek teenis USA lahtistel hooaja 50. võidu

26.08

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

26.08

Mölder pääses põhiturniirile, Tamm kaotas avaringis

26.08

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

loetumad

26.08

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

26.08

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

09:47

Serbia peatreener: kindlasti on Eesti meie vastu eriliselt motiveeritud

26.08

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

26.08

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

26.08

Rannula EM-i eelõhtul: liiga elevile minna ei tohi

26.08

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

25.08

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo