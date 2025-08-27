Osaka pääses kindlalt edasi, Gauff sai maratonmängus võidu

Osaka (WTA 24.) alistas vähem kui poolteise tunniga 6:3, 6:4 belglanna Greet Minneni (WTA 106.) ja läheb järgmisena vastamis ameeriklanna Hailey Baptiste'iga (WTA 47.), kes oli 7:5, 6:3 parem eelkõige paarismänguspetsialistina tuntud tšehhitarist Katerina Siniakovast (WTA 76.).

"Ausalt öeldes võinuks mu suhtumine parem olla. Olin lihtsalt stressis, kuna see oli esimene ring ja see turniir on minu jaoks väga tähtis, tahtsin nii väga võita," tunnistas Osaka. "Tahan, et oleksin mõelnud rohkem protsessile, mitte tulemusele, aga olen õnnelik, et suutsin võita."

Maailma kolmas reket Gauff sai kaks tundi ja 57 minutit kestnud maratonmängus Austraaliat esindavast Ajla Tomljanovicist (WTA 79.) jagu 6:4, 6:7 (2), 7:5.

Viimasel ajal serviga raskustes olnud ja seetõttu biomehaanika spetsialisti palganud Gauff tegi eelmiste turniiridega võrreldes vähem topeltvigu – kümme – ja servis neli ässa. Ühtekokku on Gauff tänavu teinud koguni 320 topeltviga.

"See oli raske mäng," nentis Gauff. "Mul oli võimalus kahe setiga lõpetada, aga Ajla on raske vastane. Ma ei näidanud parimat mängu, kuid mul on hea meel, et pääsesin järgmisesse ringi. Vähemalt näitasin Cincinnatiga võrreldes arengut."

Gauffi järgmine vastane on horvaatlanna Donna Vekic (WTA 49.), kes sai 3:6, 7:5, 6:3 jagu hispaanlanna Jessica Bouzas Maneirost (WTA 40.).

Mullu mängisid Gauff ja Vekic kahel korral, liival jäi peale Vekic, aga kõval kattel Gauff.

Pühapäeval Mehhikos Monterreys WTA 500 kategooria turniiri võitnud Diana Šnaider (WTA 17.) piirdus USA lahtistel avaringiga, jäädes 6:7 (3), 6:2, 3:6 alla 37-aastasele sakslannale Laura Siegemundile (WTA 52.). Siegemund on tänavusest neljast slämmiturniirist kolmel alistanud esimesel nädalal top20 mängija – Austraalia lahtistel oli ta teisest ringis parem Zheng Qinwenist ja Wimbledonis alistas kolmandas ringis Madison Keysi. Seejuures sai Siegemund USA lahtistel viimati üksikmängu põhiturniiril võidu 2019. aastal.

Tänavune Wimbledoni finalist, kaheksandana asetatud Amanda Anisimova (WTA 9.) alustas kodupubliku ees 6:3, 6:2 võiduga austraallanna Kimberly Birrelli (WTA 83.) üle. Teises ringis läheb Anisimova vastamisi 19-aastase Austraalia tõusva tähe Maya Jointiga (WTA 43.), kes oli 6:4, 7:6 (6) parem läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Andorra mängijast Victoria Jimenez Kasintsevast (WTA 130.).