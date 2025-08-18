X!

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 147.) pidi USA lahtiste slämmiturniiri kvalifikatsiooni esimeses ringis tunnistama prantslase Arthur Cazaux' (ATP 75.) 6:4, 6:1 paremust.

Avaseti neljandas geimis kaotas Lajal oma servi nulliga ning jäi 1:4 ja 2:5 kaotusseisu, aga suutis siis üheksandas geimis teisel katsel vastu murda. Seisul 4:5 ei õnnestunud eestlasel taas oma servi hoida ja nii võitis prantslane avaseti 42 minutiga. Lajali esimese servi õnnestumise protsent oli 38.

Teises setis Lajalil enam vastupanu osutada ei õnnestunud: ta võitis oma kahes esimeses servigeimis vaid ühe punkti, kokku õnnestus tal teises setis 26 mängitud punktist võita vaid kuus. Eestlane tegi tund ja seitse minutit kestnud mängu jooksul ühe ässa kõrval kuus topeltviga.

Lajal kohtus Cazaux'ga äsja ka Cincinnati ATP 1000 kategooria turniiri kvalifikatsioonis, kus võitis avaseti 6:4. Seejärel jäi kohtumine aga vihmasaju tõttu pooleli ning kui see järgmisel päeval jätkus, võitis 8 ässa löönud Cazaux ülejäänud kaks setti 6:1, 6:2.

Toimetaja: Anders Nõmm

