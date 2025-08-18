Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

Lajal sai eelmisel nädalal kõrgetasemelise võidu, kui alistas USA-s Sumteris toimunud Challengeri turniiril maailma 49. reketi Zizou Bergsi.

Esmaspäeval avaldatud ATP edetabelis kerkis eestlane kolme koha võrra ning on nüüd maailma 147. reketiks, millega kordab oma senise karjääri parimat positsiooni. Samale pügalale kerkis ta ka kolm nädalat tagasi.

Daniil Glinka tõusis nädalaga 26 pügalat ja on nüüd tabeli 348. real, mis tähistab tema jaoks karjääri parimat kohta. Kristjan Tamm langes 28 koha võrra maailma 944. reketiks.

Maailma esireketina jätkab Jannik Sinner, kellele järgnevad Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic ja Alex de Minaur. Esikümnes toimus üks muutus, kui Karen Hatšanov kerkis kolm positsiooni üheksandaks.