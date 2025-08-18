X!

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal kerkis värskelt avaldatud tennise maailma edetabelis kolm kohta ning asub nüüd 147. real.

Lajal sai eelmisel nädalal kõrgetasemelise võidu, kui alistas USA-s Sumteris toimunud Challengeri turniiril maailma 49. reketi Zizou Bergsi.

Esmaspäeval avaldatud ATP edetabelis kerkis eestlane kolme koha võrra ning on nüüd maailma 147. reketiks, millega kordab oma senise karjääri parimat positsiooni. Samale pügalale kerkis ta ka kolm nädalat tagasi.

Daniil Glinka tõusis nädalaga 26 pügalat ja on nüüd tabeli 348. real, mis tähistab tema jaoks karjääri parimat kohta. Kristjan Tamm langes 28 koha võrra maailma 944. reketiks.

Maailma esireketina jätkab Jannik Sinner, kellele järgnevad Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic ja Alex de Minaur. Esikümnes toimus üks muutus, kui Karen Hatšanov kerkis kolm positsiooni üheksandaks.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

17:24

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

13:20

Rannatennise GP-etapi võitsid Kalle ja Sepp ning Susi ja Tarkus

08:47

Cincinnati finaalis kohtuvad Swiatek ja Paolini

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Alcaraz ja Sinner lähevad taaskord finaalis vastamisi

16.08

Alcaraz jõudis Cincinnatis poolfinaali

16.08

Sabalenka kaotas Cincinnati veerandfinaalis Rõbakinale, Swiatek pääses edasi

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

15.08

Cincinnati üllatusmees sai veerandfinaalis Runest jagu

15.08

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

45-aastane Venus Williams sai kodusele slämmiturniirile vabapääsme

14.08

Swiatek ja Sabalenka marssisid muretult veerandfinaali

14.08

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

13.08

Tamm pidi Turus prantslase paremust tunnistama

multimeedia

sport.err.ee uudised

18:47

Balti keti velotuur naaseb nädalavahetusel aastaselt pausilt

18:11

Õhtuleht: Mihkels sõidab ikkagi Hispaania velotuuril

17:24

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

16:55

Eestlased lunastasid Lätis pääsme kardispordi aasta suursündmusele

16:15

Rekordkaotus jättis Neymari pisaraisse: fännidel on õigus meid sõimata

15:43

Saalijalgpallikoondis alustas valmistumist tavatult vara

15:13

Kiltsil toimunud kiirendusvõistlusel startis üle saja osaleja

14:46

Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste peavad Andorra vastu lahkumismängu

14:20

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

13:48

Markus Kajak võitis kardispordi Saksamaa meistrivõistluste etapi Kerpenis

13:20

Rannatennise GP-etapi võitsid Kalle ja Sepp ning Susi ja Tarkus

12:47

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

12:17

Avaveeujumise seeriavõistluse viimasel etapil olid kiireimad Priks ja Raudsepp

11:47

Puuraid sai Prantsusmaal juunioride mitmepäevasõidul seitsmenda, Suppi 15. koha

11:16

Vaprus laenas Florast noore poolkaitsja

10:43

Markus Mäeuibo ja Lauri Tamm pälvisid Prantsusmaal kolmandad kohad

10:12

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

09:45

Hispaania mängija jätab vigastuse tõttu EM-i vahele

09:17

SK Augur krooniti kaheksandat korda Eesti meistriks

08:47

Cincinnati finaalis kohtuvad Swiatek ja Paolini

loetumad

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

17.08

Rebel ja Kais lõpetasid viimase turniiri Eesti meistritena: ebareaalne!

17.08

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Ronimisliidu president: selliseid võistlusi pole meie regioonis palju

17.08

Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti üllatajad Uuendatud

12:47

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

10:12

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

17.08

Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

17.08

Jeret nihutas Taanis täispika triatloni Eesti rekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo