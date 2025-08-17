X!

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

Tennis
Arthur Cazaux
Arthur Cazaux Autor/allikas: SCANPIX/PSNEWZ/SIPA
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal sai uuel nädalal algavate USA lahtiste tennisemeistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiriks keerulise loosi.

Lajal läheb esimeses kvalifikatsiooniringis loosi tahtel vastamisi esimesena asetatud prantslase Arthur Cazaux'ga (ATP 76.), kellega kohtus äsja Cincinnati ATP Masters 1000 turniiri kvalifikatsioonis.

Lajal võitis avaseti 6:4, aga seejärel jäeti mäng vihmasaju tõttu pooleli ning kui see järgmisel päeval jätkus, võitis 18 ässa löönud Cazaux ülejäänud kaks setti 6:1, 6:2. 22-aastane prantslane on maailma edetabelis tõusnud ka 63. kohale, mullu jõudis ta Austraalia lahtistel neljandasse ringi.

Edu korral ootab Lajalit teises kvalifikatsiooniringis briti Jay Clarke'i (ATP 199.) ja 18-aastase ameeriklase Jack Satterfieldi vahelise kohtumise võitja, seejärel võib vastaseks tulla ka endine maailma 21. reket Jan-Lennard Struff.

Toimetaja: Anders Nõmm

