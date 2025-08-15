Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

Enam kui tund aega kestnud avasetis suutis Faria Lajali kolmes esimeses servigeimis murda ja 4:1 juhtima minna, aga eestlane võitis siis järgnenud seitsmest geimist kuus ja pööras seti ikkagi enda kasuks. Faria võitis oma esimeselt servilt vaid 38 protsenti punktidest, Lajal sai 20 lihtvea kõrval kirja kuus äralööki.

Aasta alguses kahel Lõuna-Ameerika ATP turniiril veerandfinaali pääsenud ning veebruaris maailma edetabelis 87. kohale kerkinud portugallane servis teises setis kindlamalt, murdis Lajali servi kahel korral järjest ning viis kohtumise otsustavasse setti.

Ka seal kaotas Lajal kohe esimese servigeimi, aga hoidis kahes järgmises nulliga ning murdis siis kaheksandas geimis vastu. Mängu saatuse otsustanud kiires lõppmängus tehti kaheksa esimese punktiga kaheksa minimurret, Lajal päästis seisul 5:6 ja 7:8 matšpalli, aga ei suutnud nende vahel enda oma ära kasutada ning portugallane lõpetas enam kui kolm tundi kestnud mängu kolmandal võimalusel.

Lajal võitis oma esimeselt servilt 67 ja teiselt 46 protsenti mängitud punktidest, sooritas 23 äralööki ja tegi 43 lihtviga. 14 ässa servinud Faria tegi 44 äralööki ja 69 lihtviga.

Poolfinaalis läheb Faria vastamisi kolmandana asetatud itaallase Mattia Bellucciga, kes oli 6:4, 6:2 üle slovakist Lukaš Kleinist.