Glinka andis Poolas esisaja mängijale kõva lahingu

25-aastane Glinka ja neli aastat varem poolakas pidasid maha tasavägise avaseti, kuid Majchrzakil õnnestus 5:4 eduseisul murda ning setivõit vormistada.

Glinka vastus oli vinge ning teises setis võitis ta 1:2 kaotusseisust kolm geimi järjest ning viis 6:3 võiduga veerandfinaali otsustavasse setti. Kolmandas setis vahetasid mehed eestlase juhtimisel geimivõitusid, kuid Majchrzak suutis seisul 3:3 murda. Glinka kaitses 3:5 kaotusseisus ühe matšpalli ning jõudis geimi kaugusele, aga poolakas realiseeris oma teise matšpalli ning teenis kodupubliku ees raske 6:4, 3:6, 6:4 võidu.

Mõlemad mehed lõid üle kahe tunni väldanud matši vältel viis ässa, kuid Glinka patustas kuue topeltveaga, samas kui vastane tegi ainult ühe. Esimeselt servilt teenis Majchrzak punkti 62-protsendilise eduga (Glinka 56%) ning teisel servil realiseeris ta 54-protsendiliselt (Glinka 53%).

Äralööke kogunes mõlemal mehel 26, kuid Glinka tegi 41 topeltviga ehk vastasest kümme enam. Kõikidest mängitud punktidest võitis Majchrzak 96, eestlane teenis 89 punkti.

Majchrzak kohtub poolfinaalis prantslase Ugo Blanchet'ga (ATP 201.), kes alistas veerandfinaalis itaallase Federico Cina (ATP 230.) kahes setis.