X!

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

Tennis
Mark Lajal.
Mark Lajal. Autor/allikas: Cranbrook Tennis Classic/Facebook
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 150.) võttis USA-s Sumteris toimuval Challengeri turniiril magusa revanši, kui alistas maailma edetabelis 54. real paikneva Zizou Bergsi kahes setis.

Lajal murdis turniiril esimese asetuse saanud vastase servi teises geimis, aga kaotas kohe järgmises oma pallingu. Sett möödus seejärel tasavägiselt, kuid eestlane võitis seisult 4:4 kaks geimi järjest ning vormistas 6:4 setivõidu.

Teine sett algas sarnaselt, kui Bergs suutis kolmandas geimis eestlase servi murda, aga Lajal vastas järgmises geimis samaga. Lajal näitas siis aga klassi, kui võitis 3:3 viigiseisult kolm geimi järjest, realiseerides esimese matšpalliga suurepärase 6:4, 6:3 võidu ning edasipääsu Sumteri turniiri veerandfinaali.

Ühtlasi võttis Eesti esireket magusa revanši: juunis jõudis ta Hollandis 's-Hertogenboschis toimunud ATP turniiril veerandfinaali, aga pidi seal just Bergsi paremust tunnistama.

Maailma edetabeli 54. real paiknev Bergs on kõige kõrgema asetusega vastasega, kelle Lajal oma karjääris alistanud on. Juunis sai eestlane küll ATP tabeli 32. mehelt Hubert Hurkaczilt loobumisvõidu, aga lõpetatud mängus oli ta varasemalt alistanud maailma 64. reketi Laslo Djere.

Eesti esireket lõi tunni ja 49 minutit kestnud kohtumise jooksul kolm ässa ja tegi kaks topeltviga, Bergsi arvele jäi kaks ässa ja neli topeltviga. Lajal realiseeris esimeselt servilt 74-protsendilise eduga (Bergs 68%), teiselt servilt realiseeris ta 45-protsendiliselt (Bergs 41%). Eestlane tegi kaheksa äralööki ja 23 lihtviga, belglane tegi 14 äralööki ja 36 lihtviga.

Lajal saab ka järgmises ringis võimaluse revanšiks, sest kohtub 22-aastase portugallase Jaime Fariaga (ATP 124.), kes lülitas aasta alguses eestlase Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniiril konkurentsist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

09:51

Cincinnati üllatusmees sai veerandfinaalis Runest jagu

08:04

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

45-aastane Venus Williams sai kodusele slämmiturniirile vabapääsme

14.08

Swiatek ja Sabalenka marssisid muretult veerandfinaali

14.08

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

13.08

Tamm pidi Turus prantslase paremust tunnistama

13.08

Rõbakina treener vabanes WTA poolt määratud juhendamiskeelust

13.08

Bulgaaria tennisetähe muljetavaldav seeria saab otsa

13.08

Alcaraz teenis Cincinnatis hooaja 50. võidu

12.08

Tamm oli eestlastest ainsana ITF-i turniiridel võidukas

12.08

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

12.08

Tiitlikaitsja Sabalenka nägi Raducanuga vaeva enam kui kolm tundi

11.08

Alcaraz alustas rabeda võiduga, Medvedev langes konkurentsist

11.08

Swiatek pääses mänguta edasi, Navarro kaotas eduseisust

multimeedia

sport.err.ee uudised

10:24

Enok ja Simm lähevad Lahtisse Soome meistritiitlit kindlustama

09:51

Cincinnati üllatusmees sai veerandfinaalis Runest jagu

09:13

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

08:37

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

08:04

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

Paide rallil võistleb ligi 100 ekipaaži

14.08

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

14.08

ETV spordisaade, 14.august

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

14.08

Lukas ja Lepp avasid U-22 EM-i avapäeval Eesti võiduarve

14.08

Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

14.08

Eesti maastikuratturid osalesid Rootsis noorte EM-il

14.08

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

14.08

Kaleviga liitus Rootsi tugevuselt kolmandast liigast 20-aastane keskkaitsja

14.08

Rwandas peetakse jalgratta MM-i ajal nädala pikkune riigipüha

14.08

Kuu aja pärast toimub Eesti suurim liikumissündmus

14.08

Laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati süüdistus kehavigastuste tekitamises

14.08

Heiko Rannula: usun, et selle põlvkonnaga on endal ka märk maha panemata

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

14.08

Viimsi palkas Hispaaniast Eesti noortekoondislase

loetumad

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

13.08

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile

14.08

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

14.08

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

08:04

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

14.08

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

14.08

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

14.08

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo