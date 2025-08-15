Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

Lajal murdis turniiril esimese asetuse saanud vastase servi teises geimis, aga kaotas kohe järgmises oma pallingu. Sett möödus seejärel tasavägiselt, kuid eestlane võitis seisult 4:4 kaks geimi järjest ning vormistas 6:4 setivõidu.

Teine sett algas sarnaselt, kui Bergs suutis kolmandas geimis eestlase servi murda, aga Lajal vastas järgmises geimis samaga. Lajal näitas siis aga klassi, kui võitis 3:3 viigiseisult kolm geimi järjest, realiseerides esimese matšpalliga suurepärase 6:4, 6:3 võidu ning edasipääsu Sumteri turniiri veerandfinaali.

Ühtlasi võttis Eesti esireket magusa revanši: juunis jõudis ta Hollandis 's-Hertogenboschis toimunud ATP turniiril veerandfinaali, aga pidi seal just Bergsi paremust tunnistama.

Maailma edetabeli 54. real paiknev Bergs on kõige kõrgema asetusega vastasega, kelle Lajal oma karjääris alistanud on. Juunis sai eestlane küll ATP tabeli 32. mehelt Hubert Hurkaczilt loobumisvõidu, aga lõpetatud mängus oli ta varasemalt alistanud maailma 64. reketi Laslo Djere.

Eesti esireket lõi tunni ja 49 minutit kestnud kohtumise jooksul kolm ässa ja tegi kaks topeltviga, Bergsi arvele jäi kaks ässa ja neli topeltviga. Lajal realiseeris esimeselt servilt 74-protsendilise eduga (Bergs 68%), teiselt servilt realiseeris ta 45-protsendiliselt (Bergs 41%). Eestlane tegi kaheksa äralööki ja 23 lihtviga, belglane tegi 14 äralööki ja 36 lihtviga.

Lajal saab ka järgmises ringis võimaluse revanšiks, sest kohtub 22-aastase portugallase Jaime Fariaga (ATP 124.), kes lülitas aasta alguses eestlase Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniiril konkurentsist.