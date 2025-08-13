X!

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Orange Pictures
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal (ATP 150.) sattus USA-s Sumteris toimuval Challengeri turniiril keerulisse seisu, aga suutis sellest toibuda ning edasipääsu teenida.

22-aastane Lajal kohtus Sumteri turniiri avaringis 30-aastase Strong Kirchheimeriga (ATP 660.), aga ameeriklane näitas avasetis suurepärast mängu ning võitis seti kindlalt 6:1. Lajal tegi 27 minutiga 13 lihtviga ning realiseeris esimeselt pallingult 50-protsendiliselt (Kirchheimer 87%) ning teiselt 22-protsendiliselt (Kirchheimer 60%).

Eestlane suutis pausi jooksul oma mängu üles leida ning murdis teises setis seisult 3:2. Siis läks ta juhtima 5:2, loovutas ühe geimi, aga viis järgmisega kohtumise otsustavasse setti.

Mehed alustasid kolmandat setti tasavägiselt ning ameeriklase juhtimisel vahetati geimivõitusid kuni seisuni 5:5, mil Eesti esireket oma teise murdega hakkama sai. Lajal raiskas järgmises geimis ühe matšpalli, aga realiseeris teise ning teenis keerulise 1:6, 6:3, 7:5 võiduga edasipääsu teise ringi.

Lajal on sel hooajal kuues matšis avaseti kaotanud, aga seejärel võidu teeninud. Kohtumise lõpuks lõi ta kaks ässa, aga tegi lausa üheksa topeltviga. Vastane lõi neli ässa ja tegi kaks topeltviga. Eestlane sooritas 39 äralööki ja tegi 39 lihtviga, Kirchheimer tegi 20 äralööki ja 42 lihtviga.

Lajal kohtub teises ringis belglase Zizou Bergsiga (ATP 54.), kes sai turniiril esimese asetuse. Lajal ja Bergs kohtusid ka juunis, kui belglane 's-Hertogenboschis toimunud turniiril eestlase kahes setis alistas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

