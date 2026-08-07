Glinka murdis Poolas nelja parema sekka
Tennisist Daniil Glinka (ATP 166.) jõudis Poolas Grodzisk Mazowieckis peetaval ATP Challenger 75 kategooria turniiril poolfinaali.
Teisena asetatud Glinka läks veerandfinaalis vastamisi bulgaarlase Aleksandr Donskiga (ATP 551.).
Esimene sett kulges tasavägiselt ja sai lõpplahenduse alles tie-break'is, kus Glinka haaras 3:1 edu ja võitis numbritega 7:4. Teine sett oleks äärepealt samuti tie-break'i läinud, kuid eestlasel õnnestus seisul 5:4 vastase servigeim teisel katsel murda ja seega võita 6:4.
Nelja parema seas kohtub Glinka Itaalia tennisistiga, kui veerandfinaalis selgitavad omavahel edasipääseja neljandana asetatud Andrea Guerrieri (ATP 213.) ja kaheksandana asetatud Michele Ribecai (ATP 265.).
Toimetaja: Henrik Laever