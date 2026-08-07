Glinka murdis Poolas nelja parema sekka

Teisena asetatud Glinka läks veerandfinaalis vastamisi bulgaarlase Aleksandr Donskiga (ATP 551.).

Esimene sett kulges tasavägiselt ja sai lõpplahenduse alles tie-break'is, kus Glinka haaras 3:1 edu ja võitis numbritega 7:4. Teine sett oleks äärepealt samuti tie-break'i läinud, kuid eestlasel õnnestus seisul 5:4 vastase servigeim teisel katsel murda ja seega võita 6:4.

Nelja parema seas kohtub Glinka Itaalia tennisistiga, kui veerandfinaalis selgitavad omavahel edasipääseja neljandana asetatud Andrea Guerrieri (ATP 213.) ja kaheksandana asetatud Michele Ribecai (ATP 265.).