Jürgenson kaotas Briti meistrivõistlustel mootoriprobleemi tõttu aega

Briti meistrivõistlustel on tänavu peetud kaks etappi ning eestlased on teinud vinge alguse: Jürgenson ja Oja (M-Sport) pälvisid hooaja avaetapil kuuenda koha, aga Kielder Carlisle Stages nimelisel rallil pälvisid nad esikoha.

Reedel peeti Grampian Forest Rallyl kaks kiiruskatset, kuid Jürgenson ja Oja kaotasid avakatsel liidritele 30,1 ja teisel katsel 20,6 sekundit. Eestlased lõpetasid päeva 13. kohal (+50,7), kuid võistlussari teatas ühismeedias, et Jürgensoni ja Oja Ford Fiestat tabasid tehnilised probleemid.

Laupäeval peetakse veel kaheksa katset kogupikkusega 71,58 kilomeetrit, aga tunamullused WRC juunioride maailmameistrid William Creighton - Liam Regan (Toyota) suutsid kahe katsega juba konkurentide ees edu sisse sõita. Teisel kohal on Meirion Evans - Dale Furniss (Toyota; +16,3), kolmandal kohal jätkavad Max McRae ja Cameron Fair (Citröen; +17,8).

Jürgenson ütles ralli eel, et sel hooajal ta tõenäoliselt enam MM-sarjas ei võistle. "MM-rallidega on suure tõenäosusega selleks hooajaks kõik, sest FIA Rally Star programmi auhinna sõidud on tehtud, kuid kindlasti sõidan veel selle autoga hooaja lõpuni," vahendab Eesti Autospordi Liit Jürgensoni sõnu.

"MM-hooajale tagasi vaadates ütlen, et pigem väga okei hooaeg, arvestades seda, et see oli meie esimene hooaeg WRC2 klassis. Vahepeal oli üles ja alla, kuid ma arvan see on loogiline ja ei saagi olla ainult üles. Tuleb rahul olla," lisas rallitäht.

Hooaja kokkuvõttes hoiavad M-Sport meeskonna võistlejad 34 punktiga neljandat kohta. Liidritest, kelleks on 2023. aasta WRC juunioride maailmameistrid jäävad valitsevad juunioride maailmameistrid eesootava etapi eel maha üheksa punktiga.

"Meie eesmärk eesootaval etapil on selge ja see on võit ning seda ka järgnevatel kruusarallidel. Septembris Walesis sõidetav Rali Ceredigion on ka [Euroopa meistrivõistluste] etapp ja näis, kuidas asfaldil hakkama saame," ütles Jürgenson.