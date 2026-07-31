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Soome rallit juhib Ogier, Virves parim WRC2 arvestuses

Autoralli
Sebastien Ogier Soome MM-rallil.
Sebastien Ogier Soome MM-rallil. Autor/allikas: OfficialWRC/X
Autoralli

Autoralli MM-sarja etapil Soomes hoiab reedese võistluspäeva järel liidrikohta üheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota). WRC2 arvestuses juhib Robert Virves (Škoda).

Ogier tegi konkurentidega vahe sisse kohe päeva esimeses pooles, kui võitis neljast kiiruskatsest kolm. Päeva teises pooles lõikas vanameister kasu tugevast vihmasajust, mis muutis rajaolud keeruliseks. Reede õhtuks edestab Ogier lähimat jälitajat, MM-sarja liidrit Elfyn Evansit (Toyota) 16,3 sekundiga. Neile järgnevad kokkuvõttes Sami Pajari (Toyota; +26,7), Oliver Solberg (Toyota; +41,3) ja Martinš Sesks (M-Sport Ford; +1.04,9).

Hyundai pilootidel oli raske tööpäev. Esapekka Lappi sõitis neljandal katsel teelt välja ja rullus üle katuse. Järgmisel kiiruskatsel käis teelt väljas Thierry Neuville. Belglane lõhkus sellega auto vedrustuse ja kuigi ta suutis katse lõpetada, siis kaotust kiireimale kogunes ligi kaks minutit. Adrien Fourmaux oli kuni seitsmenda kiiruskatseni kokkuvõttes esikolmikus, kuid keeruliste teeolud kukutasid ta seitsmendaks. Päeva lõpuks suutis Fourmaux tõusta koha võrra kõrgemale kuuendaks (+1.24,0).

Video Lappi avariist:

Robert Virves teenis WRC2 klassis kolm katsevõitu ja lõpetas esikolmikus veel kahel katsel. Tema edu kokkuvõttes teisel kohal oleva soomlase Roope Korhoneni (Toyota) ees on 13,5 sekundit. Eestlastest näitas kogu päeva jooksul head minekut ka Patrick Enok (Škoda), kes hoiab kokkuvõttes viiendat kohta (+41,9). Jaspar Vaher (Toyota) ja Romet Jürgenson (Ford) paiknevad vastavalt üheksandal (+1.04,9) ja 11. positsioonil (+1.13,2).

Laupäeval sõidetakse kaheksa kiiruskatset kogupikkusega 125,7 katsekilomeetrit.

Soome ralli üldseis 10. kiiruskatse järel:

Soome ralli üldseis 10. kiiruskatse järel. Autor/allikas: Kuvatõmmis/ewrc-results.com

Toimetaja: Henrik Laever

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28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

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