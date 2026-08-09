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Romet Jürgenson tuli Šotimaal teiseks

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Romet Jürgenson - Siim Oja
Romet Jürgenson - Siim Oja Autor/allikas: M-Sport Media
Autoralli

Eesti rallisõitja Romet Jürgenson koos kaardilugeja Siim Ojaga (Ford Fiesta Rally2) teenis reedel-laupäeval toimunud Suurbritannia ja Šotimaa meistrivõistluste etapil teise koha.

Jürgenson jäi kümnest katsest koosnenud Grampiani metsarallil alla vaid MM-sarjas M-Spordi tiimi kuulavale iirlasele Jon Armstrongile, kes oli eestlasest lõpuks 9,3 sekundiga parem.

Jürgenson - Oja hoidsid seejuures nelja esimese kiiruskatse järel liidrikohta, aga viienda katsega pääses Armstrong mööda. Kokku võitis Jürgenson kaks kiiruskatset: esimese ja üheksanda.

Grampiani rallil osales eestlane ka eelmisel aastal, aga siis tuli leppida absoluutarvestuse kuuenda kohaga.

Toimetaja: Siim Boikov

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