Romet Jürgenson tuli Šotimaal teiseks

Eesti rallisõitja Romet Jürgenson koos kaardilugeja Siim Ojaga (Ford Fiesta Rally2) teenis reedel-laupäeval toimunud Suurbritannia ja Šotimaa meistrivõistluste etapil teise koha.

Jürgenson jäi kümnest katsest koosnenud Grampiani metsarallil alla vaid MM-sarjas M-Spordi tiimi kuulavale iirlasele Jon Armstrongile, kes oli eestlasest lõpuks 9,3 sekundiga parem.

Jürgenson - Oja hoidsid seejuures nelja esimese kiiruskatse järel liidrikohta, aga viienda katsega pääses Armstrong mööda. Kokku võitis Jürgenson kaks kiiruskatset: esimese ja üheksanda.

Grampiani rallil osales eestlane ka eelmisel aastal, aga siis tuli leppida absoluutarvestuse kuuenda kohaga.