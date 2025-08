Montrealis ja Torontos on selgunud kõik poolfinalistid

Montrealis jõudis poolfinaali 18 aastane kanadalanna Victoria Mboko (WTA 85.), kes alistas 6:4, 6:2 hispaanlanna Jessica Bouzas Maneiro. Järgmises ringis läheb ta vastamisi Jelena Rõbakinaga (WTA. 12), kes sai seisul 6:1, 2:1 loobumisvõidu Marta Kostyukilt (WTA 28.).

Teises poolfinaalis kohtuvad Naomi Osaka (WTA 49.) ning Clara

Tauson (WTA 19.).

Osaka kohtus veerandfinaalis ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 13.), kellest oli ta parem 6:2, 6:2. Tauson võtis aga slämmivõitjat ning turniiril kuuendana asetatud Madison Keysi 6:1, 6:4.

"Kaks päeva tagasi suri kahjuks mu vanaisa, seega tahtsin täna tema pärast võita," ütles Tauson pärast matši. "Mulle öeldi seda päev pärast Iga (Swiatek) vastu võitu. Tahtsin siia väljakule tulla ja tema eest oma parimat tennist näidata. Loodetavasti ta vaatas," lisas ta.

"Minu jaoks on mängimine lihtsalt väga lõbus ja mul on väga hea meel siin olla," ütles Osaka pärast mängu. "Keegi ütles mulle, et on möödunud seitse aastat sellest, kui ma viimati Montrealis mängisin, seega tahan teid tänada, et mind siin vastu võtsite," lisas Osaka.

Torontos toimuval meeste ATP 1000 taseme turniiril kohtuvad esimeses poolfinaalis Alexander Zverev (ATP 3.) ja Karen Khachanov (ATP 16.).

Veerandfinaalis alistas Zverev 6 (8):7, 6:4, 6:3 Alexei Popyrini (ATP 26.) ning Khachanov 6:4, 7:6 (3) ameeriklase Alex Michelseni (ATP 34.).

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi ameeriklased Ben Shelton (ATP 7.) ning Taylor Fritz (ATP 4.).

Shelton alistas eelmses ringis Alex de Minaur (ATP 8.) 6:3, 6:4 ning Fritz Andrey Rublevi (ATP 11.) 6:3, 7:6 (4).