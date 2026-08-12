Shelton püsib Montrealis teise järjestikuse triumfi kursil

Tiitlikaitsja Ben Shelton (ATP 10.) ei ole senise nelja matši jooksul veel ühtegi setti kaotanud. Viienda asetusega ameeriklane alistas teisipäevases veerandfinaalis 13. paigutusega tšehh Jakub Menšiku (ATP 17.) 6:3, 6:1. Enne seda lülitas Shelton konkurentsist välja 22. asetusega Joao Fonseca (ATP 27.), 31. asetusega Zizou Bergsi (ATP 34.) ja Jenson Brooksby (ATP 74.).

Poolfinaalis on Sheltoni vastaseks tema kaasmaalane, 12. asetusega Learner Tien (ATP 19.), kes sai 6:3, 6:2 võidu hispaanlase Daniel Merida (ATP 63.) üle.

USA tennisiste jõudis Montrealis poolfinaali lausa kolm, sest 28. asetusega Brandon Nakashima (ATP 31.) alistas veerandfinaalis 6:2, 6:3 19. paigutusega itaallase Luciano Darderi (ATP 22.).

Nakashima pääses esmakordselt Masters-sarja turniiril nelja parema sekka. Sama saavutusega sai hakkama ka Nakashima järgmine vastane Rafael Jodar (ATP 15.). 19-aastane hispaanlane vajas võiduks samuti kahte setti, teenides 7:6 (5), 6:3 võidu 18. asetusega prantslase Arthur Filsi (ATP 24.) üle.