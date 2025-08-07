Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

Aastat maailma 333. reketina alustanud ning alles märtsi lõpus oma karjääri esimese WTA taseme võidu teeninud Mboko alistas kolmapäeval poolfinaalis endise maailma kolmanda reketi, üheksanda asetusega Jelena Rõbakina 1:6, 7:5, 7:6 (4).

Rõbakina esimese servi õnnestumise protsent oli avasetis vaid 41, aga sellele vaatamata murdis ta noore vastase servi kõigil kolmel korral. Teises setis andis Mboko käest 3:0 ja 5:3 eduseisu, ent võitis viimasest kümnest punktist kaheksa.

Otsustav sett kestis koguni 80 minutit ning Kanada tulevikutäht tuli seal välja 3:5 kaotusseisust, päästes sealjuures ülejärgmises geimis ka matšpalli. 11 topeltviga teinud Mboko kiitis võidu järel Montreali publikut. "Kõik toetasid mind ja aitasid mu üle finišijoone. Ilma teieta ei oleks ma seda suutnud," sõnas kanadalanna.

Võiduga püstitas Mboko mitmeid rekordeid, näiteks sai temast esimene Kanada tennisist, kes ühel WTA turniiril alistanud kolm slämmivõitjat (lisaks Rõbakinale Coco Gauff ja Sofia Kenin). Augusti lõpus 19. sünnipäeva tähistav Mboko jõudis karjääri esimesse WTA finaali vaid oma seitsmendal turniiril ning kerkib uuel nädalal maailma 40 parema sekka.

Finaalis kohtub ta endise maailma esireketi Naomi Osakaga (WTA 49.), kes oli tunni ja 50 minutiga 6:2, 7:6 (7) üle taanlannast Clara Tausonist (WTA 19.). Mõlemad servisid neli ässa ja tegid kolm topeltviga, Osaka võitis aga oma esimeselt servilt 75 protsenti mängitud punktidest Tausoni 68 vastu ning päästis taanlannna üheksast murdepallist seitse. Viimati mängis Osaka WTA 1000 taseme finaalis kolm aastat tagasi.