Maailma esireket Sabalenka loobus Montreali turniirist

27-aastane Sabalenka kaotas Prantsusmaa lahtiste finaalis ja jõudis siis nii Berliini muruturniiril kui Wimbledonis poolfinaali. USA lahtiste eel peaks ta seega mängima vaid Cincinnati WTA 1000 turniiril.

"Ootan juba, et alustada Põhja-Ameerika tuuri, aga et mul oleks parim võimalus seal edukas olla, otsustasin, et mõistlikum on Montreali turniir vahele jätta," ütles Sabalenka Kanada tenniseliidu pressiteate vahendusel. "Igatsen enda Kanada fänne, aga näeme juba järgmisel aastal. Aitäh mõistmast, teie toetus on minu jaoks väga oluline!"

Vigastuse tõttu jääb Montreali turniirilt kõrvale ka maailma kümnes reket, hispaanlanna Paula Badosa.