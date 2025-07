Maailma kümnes reket on taas vigastusega kimpus

Endine maailma teine reket on seljaprobleemidega kimpus olnud 2023. aastast ja siis langes ta pika vigastuspausi tõttu edetabelis seitsmendasse kümnesse ja kaalus vahepeal kroonilise seljavigastuse tõttu ka karjääri lõpetamist. Mullu tegi Badosa aga tugeva hooaja ja teenis aasta tagasitulija tiitli. Tänavust hooaega alustas ta Austraalia lahtistel poolfinaali jõudmisega, mis kergitas ta tagasi edetabeli esikümnesse, aga edasi pole hooaeg nii roosiliselt kulgenud ja mitu turniiri on ta pidanud seljaprobleemide tõttu pooleli jätma.

Äsjasel Wimbledoni slämmiturniiril piirdus Badosa avaringiga, kus jäi 2:6, 6:3, 4:6 alla kodupubliku ees mänginud Katie Boulterile.

Nüüd andis Badosa teada, et tal tuvastati rebend niude-nimmelihases ja seetõttu ootab teda ees võistluspaus. "Mul on praegu väga keerulised ajad, aga olen optimistlik, et peagi tuul pöördub ja tunneli lõpus olev valgus hakkab läbi särama," kirjutas Badosa, kelle sõnul tuvastati rebend tegelikult juba enne Wimbledoni. "See hoiab mind mõned nädalad võistlustelt eemal."

Millal Badosa võistluskarussellile naaseb, pole täpselt teada. Praegu on ta kirjas nii järgmisel nädalal Washingtonis peetaval turniiril kui ka neile järgnevatel Montreali ja Cincinnati WTA 1000 kategooria turniirid, aga kuna tema sõnul on paus mitu nädalat, tundub ebatõenäoline, et ta seal mängib. Aasta viimane suure slämmi turniir ehk USA lahtised meistrivõistlused algavad 24. augustil, sellele eelneval nädalal peetakse uudne segapaarismänguturniir, kus Badosa peaks osalema koos Stefanos Tsitsipasega.