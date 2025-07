Malõgina tuli neljandat korda Eesti meistriks

25-aastane Malõgina võitis finaali esimese seti 6:2. Teises setis jäi ta aga esmalt 1:3 kaotusseisu, kust õnnestus end aga välja rebida ja kahe seti võiduni peetavas mängus võita teine sett seisuga 6:4.

"Väga tore on taas kodus mängida ja siin võita," sõnas Malõgina inglise keeles ERR-ile. "Loodetavasti on järgmine juba viies tiitel ja äkki räägin siis eesti keelt ka."

"Mäng oli hea. Teises setis mängisin paremini, sest Laura võitles natukene rohkem ja ma sain nii tema rütmi lõhkuda. Mäng ei olnud väga raske, aga ma olin väga mängus sees ja sellepärast mängisin ka hästi."

Mängijaid segasid ka tuulehood. "Muidugi tuul mõjutas mängu, aga ma arvan, et me kõik teame, kuidas tuulega mängida," ei näinud ta probleemi.

Poolfinaalis alistas Eesti esireket Malõgina turniirile neljanda asetusega tulnud Anet Angelika Koskeli 6:2, 6:0.

"Kogu turniir läks hästi. Meil vedas ka ilmaga," rõõmustas ta. "Mulle meeldis, et saime peaaegu kõik mängud liivaväljakul mängitud. Korraldus oli samuti tasemel. Toit on hea, inimesed ka, nii et kõik on suurepärane."

Peale koduseid meistrivõistlusi suundub Malõgina Euroopasse, et mängida seal erinevaid turniire. "Ma lähen Saksamaale, et seal järgmisel nädalal mängida ITF Pro turniiri. Ilmselt olen suve lõpuni Euroopas."

Reedel selgub Eesti meister meeste üksikmängus.