Prantsusmaa lahtiste võitja Gauff piirdus Berliinis ühe matšiga

Avaringis vaba olnud maailma teine reket Gauff jäi teises ringis 3:6, 3:6 alla hiinlanna Wang Xinyule (WTA 49.). Wangile on see karjääri kolmas võit esikümnemängija üle.

"See oli raske päev, samas on hea meel, et sain jälle väljakul olla," kommenteeris Gauff pärast matši ühismeedias. "Andsin endast parima, et kohaneda uue väljakukattega, aga sellest ei piisanud. Aga õpin käigu pealt ja loodan järgmisel korral paremini hakkama saada. Mul on hea meel, et mul on nüüd võimalik trenni teha, et Wimbledoniks paremini valmis olla."

Wang läheb veerandfinaalis vastamisi kaheksandana asetatud hispaanlanna Paula Badosaga (WTA 10.). Esimest korda kohtusid nad tänavu Austraalia lahtistel, siis jäi Badosa peale 6:3, 7:6 (5).

Alumise tabelipoole teise poolfinalisti selgitavad ameeriklanna Amanda Anisimova ja neutraalse lipu all mängiv Ljudmilla Samsonova. Anisimova (WTA 13.) sai teises ringis 6:2, 4:6, 6:3 jagu poolatarist Magdalena Frechist (WTA 25.), Samsonova (WTA 20.) lülitas 6:7 (8), 7:5, 7:6 (5) võiduga konkurentsist välja maailma kolmanda reketi, ameeriklanna Jessica Pegula.

Ülemisel tabelipoolel alistas maailma esireket Arina Sabalenka vihma tõttu pooleli jäänud ja järgmisesse päeva lükkunud mängus 6:2, 7:6 (6) Šveitsi esindava Rebeka Masarova (WTA 112.). Veerandfinaalis läheb Sabalenka vastamisi kolme aasta taguse Wimbledoni tšempioni, Kasahstani esindava Jelena Rõbakinaga (WTA 11.), kes sai 6:4, 7:6 (5) jagu tšehhitarist Katerina Siniakovast.

Teises ülemise tabelipoole veerandfinaalis näeb 2023. aasta Wimbledoni finaali kordusmatši, kui vastamisi lähevad tšehhitar Marketa Vondroušova (WTA 164.) ja tuneeslanna Ons Jabeur (WTA 61.), mõlemad on viimasel ajal vigastustega kimpus olnud. Tookordses Wimbledoni finaalis jäi 6:4, 6:4 peale Vondroušova.