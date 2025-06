Errani ja Paolini võitsid olümpiakulla toonud väljakul ka slämmitiitli

Kaks tundi ja 15 minutit kestnud finaalis oli itaallannade esimese servi õnnestumise protsent 85, nad tõrjusid vastaste üheksast murdepallist kuus ja sooritasid 24 lihtvea kõrval 42 äralööki.

Viimati läks Prantsusmaa lahtiste naiste paarismänguturniiri võit Itaaliasse 2012. aastal, kui Errani triumfeeris tookord Roberta Vinciga; kaasmaalannaga võideti võimsal perioodil vahemikus 2012-14 kõik slämmitiitlid. Paolinile on pühapäevane triumf karjääri esimeseks slämmitiitliks, Errani triumfeeris Pariisis kolm päeva varem koos Andrea Vavassoriga ka segapaarismängus ning on nüüd naiste paarismängus võitnud juba kuus slämmitiitlit.

38-aastane Errani ja temast üheksa aastat noorem Paolini teenisid esimese ühise turniirivõidu 2023. aastal Monastiris ning koostööd on saatnud märgatav edu: mullu mais võitis duo kodupubliku ees Roomas esmakordselt WTA 1000 kategooria turniiri ning lisasid sellele Pariisis olümpiakulla, sealjuures toimus OM-finaal samal - Philippe-Chatrier - väljakul kus pühapäevane mängki. Järgnenud on veel kolm WTA kõrgeima taseme turniirivõitu ning nüüd heastati mullune pettumus, kui itaallannad pidid Prantsusmaa lahtiste finaalis tunnistama Coco Gauffi ja Katerina Siniakova paremust.

"Oled minu jaoks tõeliseks inspiratsiooniks," ütles Paolini auhinnatseremoonial kogenud partnerile. "On suurepärane, et oled mu tiimis ning et saame neid hetki jagada. Oled minu jaoks tõeliseks legendiks. Üritan mõista, kui suurte asjadega hakkama saame: slämmiturniir võit on parim tunne maailmas," lisas ta.