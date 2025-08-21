X!

Tiitlikaitsjad alistasid vastuolulise turniiri finaalis Swiateki ja Ruudi

Tennis
Sara Errani ja Andrea Vavassori
Sara Errani ja Andrea Vavassori Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

USA lahtiste slämmiturniiri uues kuues segapaarismängu võitsid tiitlikaitsjad Sara Errani ja Andrea Vavassori, kes alistasid finaalis üksikmängutähed Iga Swiateki ja Casper Ruudi 6:3, 5:7, 10:6.

Tiitlikaitsjatest itaallased läksid avasetis 3:0 juhtima, üksikmängu maailma teine reket Swiatek murdis siis vastu, aga tegi kaheksandas geimis topeltvea, millele järgnes itaallaste otsustav murre.

Teises setis murdsid Errani ja Vavassori seitsmendas geimis ning läksid 5:3 juhtima, Swiatek ja Ruud suutsid siis kaks korda vastu murda ning nelja järjestikuse geimivõiduga matši viia otsustavasse setti, kus tiitlikaitsjad kahe minimurde toel teenitud 4:0 edu käest ei andnud.

Kui mullu teenisid Errani ja Vavassori USA lahtiste võidu eest 200 000 dollarit, siis tänavu saadi uuenduskuuri läbinud segapaarismängu võidu eest miljon dollarit. Vastuolu tekitanud turniiril kasutasid korraldajad paaride moodustamiseks üksikmängu asetusi, mis jättis kõik paarismänguspetsialistid peale Errani ja Vavassori New Yorgist eemale.

"Olime paar, kellel oli palju kaotada," tõdes Vavassori triumfi järel. "Kui oleksime avaringis Taylor Fritzile ja Jelena Rõbakinale kaotanud, poleks see paarismängu jaoks olnud heaks olukorraks. Meie jaoks oli tähtis vastupidist tõestada. Need kaks päeva olid paarismängu tuleviku jaoks väga tähtsad."

"Tegime seda kõigi paarismängijate nimel, kes ei saanud sel turniiril osaleda," lisas Errani.

Endine üksikmängu maailma viies reket Errani on paarismängus kuuekordne ja segapaarismängus nüüd kolmekordne slämmivõitja, lisaks võitis ta koos Jasmine Paoliniga mullu Pariisis olümpiakulla.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

08:59

Tiitlikaitsjad alistasid vastuolulise turniiri finaalis Swiateki ja Ruudi

20.08

Swiatek ja Ruud marssisid USA lahtistel poolfinaali

20.08

ENMV U-18 üksikmängutiitli pälvisid Ken Ink ja Marie Johanna Lapimaa

19.08

Endine Briti esinumber pakkis reketid lõplikult kotti

19.08

Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

18.08

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

18.08

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

18.08

Rannatennise GP-etapi võitsid Kalle ja Sepp ning Susi ja Tarkus

18.08

Cincinnati finaalis kohtuvad Swiatek ja Paolini

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Alcaraz ja Sinner lähevad taaskord finaalis vastamisi

16.08

Alcaraz jõudis Cincinnatis poolfinaali

16.08

Sabalenka kaotas Cincinnati veerandfinaalis Rõbakinale, Swiatek pääses edasi

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

multimeedia

sport.err.ee uudised

10:33

Pidurdamatu Bueckers püstitas WNBA uustulnukate punktirekordi

09:58

Väikestel karikavõistlustel kroonitakse võitjaks Hiiumaa või Paide meeskond

09:24

Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

08:59

Tiitlikaitsjad alistasid vastuolulise turniiri finaalis Swiateki ja Ruudi

08:15

Flora lõi karikamängus Tartu klubile 14 väravat

20.08

Hodgkinson ja Seville näitasid vihmastes oludes suurepärast kiirust

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Vigastusest taastuv Vaaks: 20 protsenti on veel minna

20.08

Mihhail Selevko valmistas Californias uue vabakava: näitan kosmilist jõudu Uuendatud

20.08

ETV spordisaade, 20. august

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

20.08

Naiste jalgpallikoondise ründaja koduklubi pääses Soomes karikafinaali

20.08

Talviku pühendas võidu Jürimale: ta pilve peal naeratab ja lehvitab

20.08

FC Flora naiskond kaotas esimest korda sel hooajal punkte

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

20.08

Swiatek ja Ruud marssisid USA lahtistel poolfinaali

20.08

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

20.08

Latsepov kindlustas koha Tokyo MM-i maratonil

20.08

Tohver vilistab Sheini koduklubi euromängu

20.08

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

loetumad

20.08

Kreeka teivashüppaja teenis esimese Teemantliiga etapivõidu

20.08

Eesti korvpallikoondis teenis Stockholmis pingelise võidu

19.08

Korvpalliliidu esindaja Kotsari uuringust: selline asjade käik on natukene üllatav

20.08

Eesti läheb iluuisutamise tiitlivõistlustele ajalooliselt suure koosseisuga

20.08

Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

20.08

Brasiilia väravavaht sai ületamatuks peetud rekordi oma nimele

20.08

Suri Eesti motosporti olulise panuse jätnud Tarvo Jürima

20.08

Sloveenia alistas Luka Doncici juhtimisel Suurbritannia

20.08

Selgus Tšiili ralli stardinimekiri

20.08

Rosenthal pidi põlveuuringu tõttu Rootsi mängu vahele jätma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo