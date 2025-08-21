Tiitlikaitsjad alistasid vastuolulise turniiri finaalis Swiateki ja Ruudi

USA lahtiste slämmiturniiri uues kuues segapaarismängu võitsid tiitlikaitsjad Sara Errani ja Andrea Vavassori, kes alistasid finaalis üksikmängutähed Iga Swiateki ja Casper Ruudi 6:3, 5:7, 10:6.

Tiitlikaitsjatest itaallased läksid avasetis 3:0 juhtima, üksikmängu maailma teine reket Swiatek murdis siis vastu, aga tegi kaheksandas geimis topeltvea, millele järgnes itaallaste otsustav murre.

Teises setis murdsid Errani ja Vavassori seitsmendas geimis ning läksid 5:3 juhtima, Swiatek ja Ruud suutsid siis kaks korda vastu murda ning nelja järjestikuse geimivõiduga matši viia otsustavasse setti, kus tiitlikaitsjad kahe minimurde toel teenitud 4:0 edu käest ei andnud.

Kui mullu teenisid Errani ja Vavassori USA lahtiste võidu eest 200 000 dollarit, siis tänavu saadi uuenduskuuri läbinud segapaarismängu võidu eest miljon dollarit. Vastuolu tekitanud turniiril kasutasid korraldajad paaride moodustamiseks üksikmängu asetusi, mis jättis kõik paarismänguspetsialistid peale Errani ja Vavassori New Yorgist eemale.

"Olime paar, kellel oli palju kaotada," tõdes Vavassori triumfi järel. "Kui oleksime avaringis Taylor Fritzile ja Jelena Rõbakinale kaotanud, poleks see paarismängu jaoks olnud heaks olukorraks. Meie jaoks oli tähtis vastupidist tõestada. Need kaks päeva olid paarismängu tuleviku jaoks väga tähtsad."

"Tegime seda kõigi paarismängijate nimel, kes ei saanud sel turniiril osaleda," lisas Errani.

Endine üksikmängu maailma viies reket Errani on paarismängus kuuekordne ja segapaarismängus nüüd kolmekordne slämmivõitja, lisaks võitis ta koos Jasmine Paoliniga mullu Pariisis olümpiakulla.