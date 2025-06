Prantsusmaa lahtiste segapaarismängu tiitel läks Itaaliasse

Errani - Vavassori tegid kohtumise peale vaid üheksa lihtviga, Townsend - King aga veerandsada. Äralöökide arvestuses jäid ameeriklased peale 21:16, kuid neil ei õnnestunud realiseerida ühtki neljast murdepallist.

Errani - Vavassori jaoks oli tegemist karjääri teise suure slämmi tiitliga segapaarismängus. Esimene sündis mullu USA lahtistel, kusjuures ka siis pidi finaalis kaotust tunnistama Townsend koos oma tollase mängupartneri Donald Youngiga.

Errani jaoks oli see juba karjääri seitsmes tiitel paarismängus, viiel korral on ta tulnud parimaks ka naispaarismängus. Pariisis on tal võimalik teha duubel, kuna on koos kaasmaalanna Jasmine Paoliniga jõudnud poolfinaali.