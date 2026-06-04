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Itaalia segapaari eduseeria jätkub

Tennis
Sara Errani - Andrea Vavassori
Sara Errani - Andrea Vavassori Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Tennis

Tennise Prantsusmaa lahtiste segapaarismängu võitsid esimese asetusega itaallased Sara Errani ja Andrea Vavassori, kes alistasid finaalis Kanada paari Gabriela Dabrowski - Evan King 4:6, 6:3, 10:4.

Otsustavas setis asusid Errani - Vavassori juhtima 3:0 ja 5:2 ning kuigi kanadalased vähendasid vahe ühele punktile, siis lõpetasid favoriidid kohtumise viie punktivõiduga järjest.

Itaallased said triumfeerida teist aastat järjest, sest võitsid Prantsusmaa lahtised ka mullu. Viimase segapaarina suutis sama Latisha Chan (Taiwan) - Ivan Dodig (Horvaatia), kes võidutses 2018. ja 2019. aastal.

Pariisi väljakud pole ainsad, kus Errani ja Vavassori on viimastel aastatel edukad olnud - viimasest seitsmest suures lämmi turniirist on see segapaar võitnud koguni neli, sealhulgas USA lahtised 2024 ja 2025.

Toimetaja: Siim Boikov

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