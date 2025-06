Kaotusseisust välja tulnud Gauff võitis karjääri teise suure slämmi tiitli

Sabalenkal õnnestus avaseti alguses murda kahel korral Gauffi palling, kuid ameeriklanna vastas omapoolsete murretega ja viigistas seisu 4:4-le. Seejärel jätkasid naised teineteise pallingut murdes kuni seisuni 6:6. Kiires lõppmängus pääses Gauff 4:1 ette, aga Sabalenka võitis seisult 3:5 neli punkti järjest.

Gauff alustas teist setti murdega ja asus viienda geimi järel kahe murdega juhtima. Sabalenka murdis järgmises geimis tagasi, kuid Gauffi see ei heidutanud ja sett kuulus lõpuks ameeriklannale tulemusega 6:2. Kolmandas setis sai määravaks seitsmes geim, kus Gauff murdis maailma esireketi pallingu üllatavalt kindlalt (40:0). Kohtumine kestis kokku kaks tundi ja 38 minutit.

1 - Coco Gauff is the 1st player to win a Women's Singles Major final vs the World No. 1 after losing the first set since Venus Williams in Wimbledon 2005 (vs Davenport) and the first at Roland Garros since Graf in 1999 (vs Hingis). Wonderful. #rolandgarros | @rolandgarros @WTA