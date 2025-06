Pettunud Sabalenka: lähen nüüd tekiilat ja kummikarusid nautima

27-aastane valgevenelanna ei püüdnud pärast laupäevast kaotust ameeriklannale Coco Gauffile oma pettumust varjata. Mängujärgsel pressikonverentsil nimetas ta oma etteastet korduvalt "kohutavaks" ja ütles, et mängis oma karjääri kõige kehvema mängu. Ta sooritas 37 äralööki, kuid patustas suisa 70 lihtveaga ning oli viimases setis silmnähtavalt häiritud.

"Ausalt öeldes see tundub nagu halb nali. Nagu keegi oleks ülevalpool naerdes seisnud ja öelnud: vaatame, kas sa saad sellega hakkama. Täna ma ei saanud hakkama," rääkis Sabalenka. "Ma ei usu, et Coco võitis matši sellepärast, et ta mängis uskumatult hästi. Pigem sellepärast, et ma tegin palju vigu ja väga lihtsates olukordades. Ma ei näe põhjust, miks ma peaksin enda suhtes leebe olema. Ma ei tohi enam kunagi finaalis niimoodi mängida."

Valgevenelanna kavatseb mõneks ajaks tennisest puhkuse võtta. "Mul on juba broneeritud lend Mykonosele (Kreeka saar Egeuse meres - ERR). Lähen nüüd tekiilat ja kummikarusid nautima ning käitun paar päeva nagu täiesti tavaline turist. Mul on lihtsalt vaja paari päeva, et täielikult unustada see... Kui ma saaksin vanduda, siis vannuksin kohe, aga see hullumeelne jama, mis täna juhtus."

Sabalenka lisas, et kui ta oleks poolfinaalis neljakordsele võitjale Iga Swiatekile kaotanud, siis oleks poolatar Gauffi finaalis alistanud. Gauff jäi seda väidet kommenteerides viisakaks.

"Ma ei nõustu sellega. Mina istun siin praegu võitjana. Kui ma viimati Iga vastu liival mängisin, siis võitsin teda kahes setis," ütles Gauff. "Arina oli viimaste nädalate põhjal selge favoriit. Ta on ka maailma esireket. Nii et mina sain kõige raskema matši, kui ainult numbritest lähtuda," lisas ta.

Pühapäevases meeste üksikmängu finaalis kohtuvad maailma esireket itaallane Jannik Sinner ja tiitlikaitsja hispaanlane Carlos Alcaraz (ATP 2.).