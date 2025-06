Alcaraz päästis matšpalle ja kaitses hiilgava maratonlahingu järel tiitlit

Esimest korda 2000. aastatel sündinud meeste osalusel toimunud slämmifinaali avasetis murdis Alcaraz kohtumise viiendas geimis, aga kaotas siis kohe ise servi vastu ning Sinner pööras seti enda kasuks. Itaallane tegi avasetis 16 ja hispaanlane 19 lihtviga.

Teises setis, kus mõlema esimese servi õnnestumise protsent oli 50 ringis, jäi Alcaraz 0:3 kaotusseisu, aga murdis siis üheksandas geimis. Kiires lõppmängus võitis Sinner siiski viis punkti järjest ja jõudis oma esimesest Prantsusmaa lahtiste tiitlist setivõidu kaugusele.

Nagu teises, kaotas Alcaraz ka kolmandas setis kohe oma esimese pallingugeimi, kuid murdis siis kaks korda järjest ja läks 4:1 juhtima. 5:3 eduseisus olles kaotas hispaanlane ise oma servi, aga hoidis raske hetke ära, kui võitis viimaseks jäänud geimi nulliga.

Ülipõnevas neljandas setis jäi tiitlikaitsja äärmiselt raskesse seisu, sest hispaanlase 3:2 eduseisul võitis Sinner 16 järgmisest punktist 15 ning läks 5:3 ja 40:0 juhtima. Alcaraz suutis aga kõik kolm matšpalli päästa, võites sealjuures nüüd ise 14 mängitud punktist 13 järjest. Kiires lõppmängus saavutas Sinner 2:0 edu, ent Alcaraz tegi kolm minimurret ja nii läks pingeline finaal otsustavasse setti.

Hiilgava vastasseisu viimases vaatuses võinuks otsustavaks saada juba avageim, kus Alcaraz murdis teisel katsel. Neljandas geimis päästis ta ise kaks maailma esireketi murdepalli, aga ei suutnud enam sama seisul 5:4. Kuigi mängitud oli juba enam kui viis tundi, pakuti kahes viimases geimis mõlema geeniuse poolt Pariisi publikule äärmiselt kõrgetasemelisi punkte, ent kiires lõppmängus võitis Alcaraz seitse punkti järjest ning viiendal katsel oma karjääri viienda slämmitiitli.

Viis tundi ja 29 minutit kestnud finaalis servis Sinner ilma topeltvigadeta kaheksa ässa, Alcarazile kanti nii seitse ässa kui topeltviga. Itaallane realiseeris oma 15 murdevõimalusest seitse, hispaanlane samuti 15-st seitse. Oma teise Prantsusmaa lahtiste trofee pea kohale tõstnud Alcaraz sooritas 70 äralööki ja tegi 73 lihtviga, Sinneri samad numbrid olid vastavalt 53 ja 64.

Alcaraz on sel hooajal võitnud meestennisistidest enim, 37 mängu ning on Sinneri 12 omavahelises kohtumises alistanud nüüd kaheksal korral. Sealjuures on talle kuulunud viis viimast matši. Ühtlasi oli pühapäevane finaal Prantsusmaa ajaloo lahtiste pikim.