Eestlanna tegutses Prantsuse lahtiste finaalis joonekohtunikuna

Karpa valiti 330 võistlustel töötanud joonekohtuniku seas taas 20 parema hulka, kellel oli au seda vastutusrikast tööd teha naiste finaalis.

Karpa sõnul oli see talle suur au saada taas kord valituks finaalmängu joonekohtunike tiimi. Selle aasta turniir oli talle väga emotsionaalne ja nostalgiline, kuna suure tõenäosusega oli see viimane Roland Garros joonekohtunikega.

"Usun, et see oli minu viimane kord töötada joonekohtunikuna Roland Garrose turniiril, sest selles vallas on toimunud suured muutused teistel suure slämmi turniiridel. Võib-olla oli see üldse viimane kord töötada joonekohtunikuna," rääkis ta. "Olen väga õnnelik, et olen saanud kogeda väga põnevaid hetki töötades joonekohtunikuna üle maailma."

"Suur tänu Allar Hindile, kes kutsus mind juunis 2004 Fed Cupile joonekohtunikuks, sealt see kõik alguse sai!" lisas ta.

Ameeriklanna Coco Gauff teenis naiste üksikmängu finaalis oma teise suure slämmi võidu, kui alistas maailma esireketi, valgevenelanna Arina Sabalenka 6:7 (5), 6:2, 6:4.