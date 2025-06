Avaseti kaotanud Djokovic sammus poolfinaali

Zverev alustas matši servimurdega ega jätnud Djokovicile erilist võimalust, võites avaseti 6:4, kuid järgmised setid kuulusid vanameistrile numbritega 6:3, 6:2, 6:4. Djokovic sooritas 42 äralööki ja tegi 29 lihtviga ning tõrjus Zverevi kolmest murdepallist kaks.

Djokovic läheb poolfinaalis vastamisi maailma esireketi Jannik Sinneriga. "Jannik on praegu suurepärases hoos. Ta on mänginud fantastilist tennist, ründavat tennist ja on tugev kõigis mänguosades," rääkis Djokovic. "Slämmiturniiri poolfinaal maailma esireketi vastu – sellest suuremat väljakutset ei ole. Üritan anda endast parima ja mängida sama hästi kui täna."

Teises poolfinaalis kohtub tiitlikaitsja Carlos Alcaraz (ATP 2.) Lorenzo Musettiga (ATP 7.).

2 - Novak Djokovic (38 years and three days) is the second-oldest player in the Open Era to reach a Men's Singles semi-final at Roland Garros, younger than only Richard Gonzales (40 years and 18 days, 1968). Unblemished. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/CRPKinXaNT