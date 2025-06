Djokovici alistanud Sinner jõudis esmakordselt Prantsusmaa lahtiste finaali

Reede hilisõhtul toimunud teises poolfinaalis alistas Sinner endise maailma esireketi Novak Djokovici 6:4, 7:5, 7:6 (3). Varem mängitud esimeses poolfinaalis juhtis tiitlikaitsja Alcaraz itaallase Lorenzo Musetti vastu 4:6, 7:6 (3), 6:0, 2:0, kui itaallane pidi vigastuse tõttu andma loobumisvõidu.

Sinner kaotas avasetis oma servil vaid kolm punkti (20/23) ning murdis otsustavalt viiendas geimis. Teise seti teises geimis võitis Djokovic publiku ovatsioonide saatel 26 löögi pikkuseks veninud pallivahetuse ning suutis seisult 3:5 vastu murda, aga kaotas siis taas oma servi ning ei suutnud tasavägises kolmandas setis seisul 5:4 ära kasutada kolme settpalli, mille järel pööras Sinner kiire lõppmängu kindlalt enda kasuks.

Sinneri arvele jäi 44 äralööki ja 36 lihtviga (Djokovicil vastavalt 35 ja 53), oma kuuest murdepallist kasutas serblane ära ühe ning Sinner võitis oma esimeselt servilt 79 protsenti mängitud punktidest.

Maailma esireketist itaallane on nüüd Djokovici vastu võitnud neli mängu järjest ning juhib omavahelist vastasseisu mängudega 5:4. Sel aastal on Sinner oma 19 mängust võitnud 18, küll on Alcaraz võitnud Sinneri vastu viimased neli mängu, sealjuures mais toimunud Rooma turniiri finaali.

"Minu jaoks oli Novaki vastu slämmiturniiri poolfinaalis mängimine väga eriliseks hetkeks," rääkis Sinner kohtumise järel. "Pidin näitama oma parimat võimalikku tennist. Olen väga rahul, kuidas mul õnnestus olukorraga toime tulla, aga see mäng näitab taas, milline eeskuju ta on. See, mida ta väljakul teeb, on uskumatu ning soovin talle ülejäänud hooajaks edu. Oleme õnnelikud, et näeme teda mängimas nii kõrgetasemelist tennist," lisas itaallane.

Sinner ja Alcaraz kohtuvad pühapäeval slämmiturniiri finaalis esmakordselt, ühtlasi on see esimeseks slämmifinaaliks, kus mängivad 2000. aastatel sündinud mehed.