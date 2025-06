Esireket Sinner näitas Rubljovi vastu võimu

23-aastane Sinner võitis matši esimesed viis geimi ning vormistas teise setipalliga kindla 6:1 võidu, läks teises setis samuti varakult juhtima ning realiseeris 6:3 võidu ja kuigi Rubljov avaldas kolmandas geimis rohkem vastupanu, vormistas itaallane kahe tunniga kindla 6:1, 6:3, 6:4 võidu ning pääses edasi veerandfinaali.

"Olen väga-väga õnnelik, sest väljakul võivad asjad kiirelt väga halvasti minna. Eriti viiesetilises mängus," rääkis Sinner. "Need võivad nii pikaks venida, kolmega lõpetada on alati hea. Pariisi õhtused sessioonid on võrratud!"

Rubljov virutas seitse ässa Sinneri viie vastu, aga itaallane oli servil märkimisväärselt teravam: esimesel pallingul võitis Sinner punkti 81-protsendilise eduga (Rubljov 69%) ning teisel servil 77-protsendilise eduga (Rubljov 29%). Itaallane realiseeris kaheksast murdevõimalusest viis ning tõrjus vastase kolm võimalust.

Sinner läheb veerandfinaalis vastamisi Kasahstani esindava Alexander Bublikuga (ATP 62.), kes lülitas kaheksandikfinaalis konkurentsist briti Jack Draperi (ATP 5.). Bublik kaotas avaseti 5:7, aga võitis järgmised geimid 6:3, 6:2, 6:4 ning alistas teist korda sel turniiril maailma esikümnesse kuuluva mängija - teises ringis langes Alex De Minaur (ATP 9.).

"Vahel saad elus ainult ühe võimalus ja tundsin, et see on minu," rääkis emotsionaalne Bublik pärast võitu. "Siin olemine on mu elu parim hetk, kahtlemata."