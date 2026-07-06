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Cobolli pääses kolmesetilise võiduga edasi: kellelgi öömaja on pakkuda?

Tennis
Flavio Cobolli
Flavio Cobolli Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Tennise Prantsusmaa lahtistel finaali pääsenud itaallane Flavio Cobolli jätkas Wimbledonis võidukalt, kui teenis kaheksandikfinaalis Alex De Minauri üle kindla 3:0 võidu.

24-aastane Cobolli (ATP 10.) sai avasetis 5:5 viigiseisul esimese murde ning vormistas järgmise geimiga 7:5 võidu. Teises geimis läks De Minaur (ATP 6.) juhtima ka 5:2, kuid Cobolli suutis seisu viigistada, seti tie-break'i viia ning seal 7:4 võidu võtta. Kolmandas setis jäi ta kiirelt 0:2 kaotusseisu, aga sai siis hea hoo sisse ning vormistas 6:3 võiduga koha veerandfinaalis.

Itaallane teenis kaks ja pool tundi väldanud kohtumise jooksul esimeselt servilt punkti 76-protsendilise eduga (De Minaur 68%) ja teiselt servilt 48-protsendilise eduga (De Minaur 43%). Cobolli sai 18 võimalust murda ning kasutas neist ära kuus, De Minaur realiseeris oma seitsmest võimalusest neli. Äralööke kogunes mõlemal mehel 24, aga De Minaur tegi seitse lihtviga rohkem (40-33).

Pärast matši ütles Cobolli, et tal ei olnud edasiseks öömaja paika pandud. "Mu kohvrid on vanas majas, nüüd peame uue leidma. Ega kellelgi öömaja pakkuda ei ole?" küsis itaallane Wimbledoni publikult.

Pressikonverentsil teatas ta siiski, et ta vanaisa leidis talle ööbimiskoha. "Üks Itaalia pere pakkus meile oma maja, see on päris tore. Tänan neid, kui nendega kohtun," lisas Cobolli.

Itaallane kohtub veerandfinaalis kas bulgaarlase Grigor Dimitrovi (ATP 146.) või inglase Arthur Feryga (ATP 114.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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