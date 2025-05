Reklaamtahvlisse kukkunud vanameister võitles ennast järgmisesse ringi

18. korda Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste põhiturniiril mängiv Monfils (ATP 42.) läks avaringis vastamisi Boliivia tennisisti Hugo Dellieniga (ATP 90.), kes on varem kahel korral Pariisis avaringist edasi pääsenud.

Kui mängitud oli vaid viis punkti, komistas Monfils nii õnnetult, et kukkus vastu väljakuäärset reklaamtahvlit, lüües ära enda parema jala põlve. Väljakule tulnud meedikud tohterdasid prantslase põlve ja ka mõlemat kätt. Mäng jätkus, aga Monfils oli pidevalt valugrimassides ja vajas 0:3 kaotusseisu jäämise järel uuesti arstiabi.

31-aastane Dellien võitis esimesed kaks setti 6:4 ja 6:3, aga kolmandas setis hakkasid boliivlast segama krambid ja Monfils oli seal kindlalt 6:1 parem. Neljandas setis jäi Monfils peale kiires lõppmängus 7:6 (4) ja viiendas juba kindlalt 6:1. Kohtumine kestis kolm tundi ja 35 minutit.

Teises ringis läheb Monfils vastamisi viiendana asetatud briti Jack Draperiga.

Monfils on nüüd Prantsusmaa lahtistel võitnud 12 viiesetilist mängu ja tegemist on profiajastu rekordiga, keegi teine pole Pariisis nii palju viiesetilisi matše võitnud. Ühtlasi kordas Monfils kaasmaalase Yannick Noah rekordit, olles nüüd mõlemad profiajastu edukaimad Prantsusmaa meesmängijad Roland Garrosi turniiril – mõlemad on kodusel slämmiturniiril võitnud 40 matši.

Alles 18-aastane brasiillane Joao Fonseca (ATP 65.) tegi Prantsusmaa lahtistel suurepärase debüüdi, alistades avaringis kindlalt 6:2, 6:4, 6:2 heas hoos poolaka Hubert Hurkaczi (ATP 28.), kes alles loetud päevad tagasi mängis Genfi turniiri finaalis. Hurkaczil oli turniiril 30. asetus.

Viimane 18-aastane, kes suutis Prantsusmaa lahtistel matši võita, oli Carlos Alcaraz 2021. aastal.

Teises ringis läheb Fonseca vastamisi endast 16 aastat vanema prantslase Pierre-Hugues Herbertiga (ATP 147.).