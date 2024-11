Monfils: Lajalil on kõvasti potentsiaali

38-aastane Monfils võitis matši 4:6, 6:3, 6:3 ja teenis 30 000 euro suuruse boonuse.

Gael Monfils, palju õnne! Mark ei teinud teile võitmist väga lihtsaks. Kuidas selle mängu kokku võtaksite?

See oli suurepärane, hea kogemus. Uus väljak, kus ma polnud varem mänginud. Kui mängid uues linnas, saad jälle linnukese kirja. Nii et jah, suurepärane kogemus. Mul vedas ja võitsin mängu. Mark on väga andekas noor Eesti mängijad. Ta mängis esimeses setis hästi, aga siis muutsin veidi mängu, hakkasin paremini palli lööma, olin kaitses täpne ja mul oli õnne natuke rohkem kui temal. Mul on hea meel, et võitsin.

Millist potentsiaali te Markis näete?

Tal on kõvasti potentsiaali. Ta mängis sel aastal Wimbledonis tasavägise matši Carlos Alcaraziga, näitas suurepärast tennist. See oli väga tasavägine, 7:6, 7:5 esimesed setid. Kolmandas läks natuke raskemaks, sest see oli tal esimene kord mängida maailma teise reketiga. Või võib-olla oli Alcaraz siis maailma esireket, ma ei mäletagi. Aga Mark on hea mängija, lööb palli hästi. Soovin talle edu ja muidugi on tal kõvasti potentsiaali, et kaugele jõuda.

Te olete tuntud kui väga meelelahutuslik mängija. Kas sellistel show-mängudel naudite veel rohkem mängimist või kuidas te sellistesse üritustesse suhtute?

Kui aus olla, püüan alati väljakul olles nautida ja lõbutseda. Aga tänane oli pisut teistsugune, Mark oli väga keskendunud, kohati oli mäng üsna intensiivne. Mis on arusaadav, see oli tema jaoks uus kogemus. Nii et sisuliselt tegime ühe väga hea treeningmatši. Oli ka meelelahutuslikke pallivahetusi, aga ma ei tahtnud kuidagi teda segada. See oli tema hetk, esimene kord sellises matšis osaleda. Vana mehena austan seda. Ja kui õnnestub ilusaid pallivahetusi näidata ja inimestele head meelt teha, siis mulle sellest piisab.

Tundub, et ka Mark naudib publikut. On teil talle mingeid soovitusi?

Kõige tähtsam on alati see, et pead enda tegevusele keskenduma. See peab sulle tooma positiivset, mitte negatiivset energiat. Negatiivne on pinge ja kui sul on seda liiga palju, võib keeruline olla. Nii et tuleb ennast tundma õppida, rahvast tundma õppida ja siis publikult targalt enda heaks ära kasutada.