Medvedev pakkis reketid, Dimitrov püstitas antirekordi

Ligemale neli tundi kestnud kohtumises oli Medvedev viiendas setis murdega ees ja sai seisul 5:4 servida matši võidule, kuid jäi kohe 0:40 taha ja kaotas oma pallingugeimi.

Järgnevalt hoidis Norrie oma servi ja kuigi järgmises geimis asus matši jooksul 16 ässa löönud Medvedev oma servil 30:0 juhtima, jõudis britt esimesena matšpallini ja realiseeris selle.

29-aastase Medvedevi jaoks oli see juba viies kord Prantsusmaa lahtiste avaringis kaotada. Parimal juhul on venelane jõudnud veerandfinaali ja suure slämmi turniiridest on just Pariisis tema tulemused kõige tagasihoidlikumad.

Konkurentsist langes ka bulgaarlane Grigor Dimitrov (ATP 17.), kes oli ameeriklase Ethan Quinni (ATP 106.) vastu ees 6:2, 6:3, 2:6, aga andis siis vastasele loobumisvõidu.

Ühtlasi sa Dimitrov enda nimele ka kurva antirekordi: ta on langenud neljal slämmiturniiril järjest konkurentsist loobumiskaotuse tõttu. Mitte ühelgi teisel mehel pole sellist jada ette näidata.

Maailma kolmas rekeet Alexander Zverev alistas avaringis ameeriklase Learner Tieni (ATP 67.) 6:3, 6:3, 6:4 ja üheksas number Alex De Minaur oli üle Serbia esindajast Laslo Djerest (ATP 59.) 6:3, 6:4, 7:6 (8:6).