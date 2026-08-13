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Montreali Mastersi finaal on ameeriklaste siseasi

Tennis
Ben Shelton.
Ben Shelton. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

Montrealis toimuval Masters-sarja tenniseturniiril selgitavad omavahel võitja välja ameeriklased Ben Shelton (ATP 10.) ja Brandon Nakashima (ATP 31.).

Mullu sel turniiril võidutsenud Shelton alistas nelja parema seas kaasmaalase Learner Tieni (ATP 19.) veidi vähem kui poolteist tundi kestnud mängus 6:2, 6:3. Shelton jätkas ühtlasi oma laitmatut seeriat – ta ei ole senise viie matši jooksul veel ühtegi setti loovutanud, seejuures on vaid kahes setis vastasmängija teeninud rohkem kui viis geimivõitu.

28. asetusega Nakashima jõudis esimest korda Masters-sarja turniiril finaali, kui teenis poolfinaalis 7:6 (3), 6:4 võidu noore hispaanlase Rafael Jodari (ATP 15.) üle.

USA tennisistid on Masters-sarja turniiri finaalis omavahel vastamisi läinud kokku 15. korral, aga viimati enam kui 20 aastat tagasi, kui Cincinnatis selgitasid turniirivõitja välja Andy Roddick ja Mardy Fish.

"Minu jaoks tähendab see väga palju, et turniiril osaleb nii palju ameeriklasi," ütles Shelton poolfinaali järel. "Niivõrd suurel turniiril mängimine on meie kõigi jaoks suur au, eriti kui on võimalik finaalis võidelda teise ameeriklase vastu. Brandon on sel nädalal mänginud erakordselt hästi," lisas Shelton.

Montreali turniiri finaal algab Eesti aja järgi ööl vastu reedet kell 3.

Toimetaja: Henrik Laever

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