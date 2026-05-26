17-aastane prantslane pääses kodusel slämmiturniiril teise ringi

Päev pärast seda, kui tennisevõlur Gael Monfils lahkus viimast korda oma karjääris Prantsusmaa lahtistel platsilt, kerkis esile 17-aastane Kouame (ATP 318.), kes alistas rõkkava kodupubliku ees Cilici 7:6 (4), 6:2, 6:1. Pariisis kasvanud Kouame kõmmutas horvaadile kuus ässa ning realiseeris oma esimest servi suurepäraselt. Prantslane sai seitse murdevõimalust ning kasutas neist ära neli.

Koaume näol on tegemist noorima mängijaga, kes slämmiturniiril teise ringi pääsenud alates 2009. aastast, mil 16-aastane Bernard Tomic Austraalias avaringist edasi pääses. Prantsusmaa lahtiste ajaloos tuleb tagasi minna 1991. aastasse, et Kouamest noorem edasipääseja leida.

Ta pääses kodusele slämmile wildcard'ina ning osaleb ka paarismänguturniiril. "Nii noorelt siin mängida on privileeg. See on võimalus, mida kõigile ei anta. Ma üritan seda võimalikult palju nautida," ütles Kouame enne turniiri. Teises ringis läheb tulevikutäht vastamisi paraguaylase Adolfo Daniel Vallejoga (ATP 71.), kes sai britt Cameron Norrie'lt (ATP 24.) teise seti alguses loobumisvõidu.

Teisipäeval teenis suurepärase võidu teinegi wildcard, kui Adam Walton (ATP 97.) lülitas konkurentsist maailma kaheksanda reketi Daniil Medvedevi. Austraallane võitis venelase vastu avaseti 6:2, järgmise kolme seti lõppseisuks jäi 6:1, kuid otsustavas geimis realiseeris Walton 6:4 võidu.

Walton läheb teises ringis kokku ameeriklase Zachary Svajdaga (ATP 85.), kes alistas Alexey Popyrini (ATP 61.) 3:6, 6:3, 7:6 (3), 7:5.