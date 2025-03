Meedia: Hyundai lahkub hooaja järel MM-sarjast

Belgia meedia avalikustas Keenia MM-ralli avapäeval, et Hyundai võistkond on juba otsustanud tänavuse hooaja lõpus MM-sarjast lahkuda. Võistkond keskendub järgmisest aastast täielikult kestvussõitudele, kus kasutab Genesise autosid.

MM-sari on pidanud viimase aasta-kahe jooksul vaatama pingsalt sarja tuleviku poole ning tegema keerulisi otsuseid, et MM-sari jätkusuutlikuks muuta. Rahvusvaheline autoliit (FIA) otsustas eelmise aasta lõpus hübriidtehnoloogiast loobuda.

Lisaks hübriidtehnoloogiast loobumisele tehti reeglites veel muudatusi, mis hakkavad ametlikult kehtima 2027. aastast. Rally1 ja Rally2 autod muutuvad tehniliselt sarnasemaks, lisaks kärbiti kulusid tiimiliikmete arvu ja kohapealset logistikat vähendades ja muutes.

Hyundai lahkumine annaks aga MM-sarjale tugeva hoobi, sest kõrgeimas võistlusklassis on niigi alles vaid kolm tootjat - Toyota, Ford ja Hyundai. Tehasetiimide Hyundai ja Toyota vahel on küll väärikas konkurents, aga viimase loobumise järel oleks tasakaal sarjas paigast, sest eratiim M-Sport Ford ei ole kuigi konkurentsivõimeline ning Toyotal on nii palju häid sõitjaid, et võiks igal rallil ka viie autoga võistelda.

Hyundai autorallivõistkonna juht Cyril Abiteboul on varasemalt öelnud, et ühe variandina võivad Hyundai autod MM-sarjas jätkata ka eratiimi all.

Väidetavalt on meeskonnad otsustanud, et järgmisel kahel hooajal jätkataks Rally2 autodega, mis tähendab, et Škoda ja Citröeni võistkonnad saaksid samuti kõrgeimas võistlusklassis konkureerida. Lisaks on huvi WRC vastu üles näidanud ka Lancia.