FIA rallijuhiks saab eestlanna Emilia Abel

Abel on varasemalt töötanud rallimaailmas ja ka FIA-s mitmetel ametikohtadel, sealjuures tänavu suvest Wheatley asetäitjana. Abeli ametinimetuseks saab praegu siiski nooremdirektor ja tema mentoriks hakkab seni vormel-1 valdkonnas tegutsenud Dieter Rencken.

Autorallis on käsil muudatuste aeg. Näiteks tuli hiljuti uudis hübriidmootoritest loobumise kohta ja järgmisel nädalal saab ilmselt selgeks, millised masinad võetakse kasutusele alates 2027. aastast.

Abeli sõnul on tegemist põneva perioodiga. "See on ainulaadne võimalus suurendada konkurentsi spordiala tipus ja samal ajal atraktiivsust algatuste kaudu rohujuuretasandil," ütles ta FIA pressiteate vahendusel.

"Ralli ja maastikusõit on alati olnud minu mootorispordiarmastuse keskmes ning ootan koostööd FIA ja meie koostööpartneritega, et pakkuda uuenduslikke, kaasavaid ja jätkusuutlikke lahendusi, mis määravad meie spordiala tuleviku."

Abeli ametisse nimetamisega oli rahul ka FIA peasekretär Alberto Villarreal. "Oleme oma spordialaga pöördelises arengufaasis ning Emilia tohutu kogemuse juures rallis ja maastikuvõistlustel on temast helgema tuleviku ehitamisel tohutult kasu," lausus ta.

"Tal on minu täielik toetus saavutamaks seatud eesmärgid ennekõike autoralli maailmameistrivõistluste sarjas."

Rahvusvahelises autoliidus on viimasel ajal olnud palju vangerdusi erinevatel juhtimistasanditel. Hiljuti selgus näiteks, et ohutusdelegaadi asetäitjana asub tööle teinegi eestlane Priit Priimägi, kes võtab üle ametikohused Michele Moutonilt.