Peapõrutus kimbutab Rootsi suusatähte ka mitu kuud hiljem

Svahn kukkus suusaalade MM-ile eelnenud treeningul ja sai löögi pea tagaosa pihta. Rootslannal diagnoositi peapõrutus, mille sümptomid olid nii tõsised, et ta pidi Trondheimis toimunud tiitlivõistlused vahele jätma.

Rootsi koondise treeneri Stefan Thomsoni sõnul kannatab Svahn endiselt peapõrutuse pikaajaliste sümptomite all.

"Sellest taastumine on kulgenud keeruliselt. Linn on saanud järk-järgult treenida, sõltuvalt tema enesetundest, kuid kindlasti ei ole ta praegu sellises faasis, et saaks taas täiskoormusel treenida," ütles Thomson esmaspäevasel Rootsi suusaliidu pressikonverentsil.

"Linn liigub õiges suunas, kuid mina ei saa hetkel midagi rohkem öelda," lisas Rootsi koondise arst Rickard Noberius.

25-aastane Svahn on üks kaheksast naisest, kes kuulub järgmisel hooajal Rootsi A-koondisesse. Naiskonna koosseis on võrreldes eelmise hooajaga täpselt sama – Ebba Andersson, Maja Dahlqvist, Moa Ilar, Johanna Hagström, Emma Ribom, Frida Karlsson, Jonna Sundling ja Svahn.

Meeste poolel jätkavad A-koondises Jens Burman, Emil Danielsson, Edvin Anger, William Poromaa ja Oskar Svensson, uuteks nägudeks on Marcus Grate ja Gustaf Berglund. Calle Halfvarsson, Alvar Myhlback ja Johan Häggström valmistuvad olümpiahooajaks koondisest eraldi.