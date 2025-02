Peapõrutuse saanud Rootsi suusatäht taastub range režiimiga

"Ma tahan öelda, et minuga on endiselt okei," lausus 25-aastane suusataja väljaande Expressen vahendusel. "Ma olen väga tänulik kogu mulle osutatud hoolitsuse eest."

Svahn kukkus kolmapäevasel treeningul ja sai löögi pea tagaosa pihta. Rootslannal diagnoositi peapõrutus, mille sümptomid olid nii tõsised, et tiitlivõistlused tuleb vahele jätta.

Praeguseks on Svahn jõudnud koju Östersundi, kus ta on suurema osa ajast maganud. Taastumisrežiim on üsna range.

Rootslanna peab pidevalt viibima hämaras ruumis ja kandma päikeseprille, samuti ei tohi ta veeta aega ekraanide ees. Millal Svahn võistlustele saab naasta, pole veel teada.

Svahn näitas enne tiitlivõistlusi head vormi, sest võitis viimasel MK-etapil Falunis klassikatehnikasprindi. Varasemast on ta kahel korral tulnud MK-sarja sprindiarvestuse üldvõitjaks.