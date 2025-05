Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

Teder astus möödunud talvega lumelauakrossis nii omaealiste kui ka maailma tipule tunduvalt lähemale.

Alates veebruarist kogunes ridamisi starte keerulistel MK-radadel, kus parimana läks kirja 20. koht. Juunioride MM-il vahetas Teder eelmise aasta 21. koha nüüd 12. vastu.

Kvalifikatsioon kulges keeruliselt, kuid Teder võitles ennast välja veerandfinaali. "Kui oleks nii, et vaatad videot ja vaataks, et kõik on perfektne, aga me kaotame täpselt neli sekki, siis oleks päris murelik," lausus treener Magnar Freimuth ERR-ile. "Aga täna ma näen, et me kaotame neli sekundit ja meil on väga palju õppida. Siis pigem on superhea tulemus."

"Ma saan väga hästi oma närviga hakkama," lisas sportlane ise. "Võib-olla vahepeal on küll hirmus, aga ma tulen sellega hästi toime. Ja mulle meeldib kiirus ja adrenaliin ja kõik see. Nii et see ongi ala täpselt minu jaoks."

Lumelauakross kui spordiala nooreneb. Tänapäevased rasked rajad tähendavad suuri hüppeid ja keerulisi elemente. Uus põlvkond paistab silma, näiteks juunioride maailmameister Lea Casta võitis täiskasvanute konkurentsis maailmakarika.

Teder peab eelkõige vaeva nägema stardiga ja selle harjutamiseks ehitatakse ka spetsiaalne pukk. Freimuth kiidab õpilase töötahet ja on hooaja üle väga õnnelik. "Metsik sõidukool," sõnas ta.

"Ma arvan, et me panime tänavusel aastal niimoodi, et ikka mitu aastat korraga. Kui mitte rohkem. Sest et väga paljud sõitjad käisid ikkagi vahepeal kuskil ka puhkamas, aga kuna meil on vaja kiiresti järgi jõuda igale poole, siis Mai Brit tugeva sportlasena pidas ikkagi hooaja lõpuni kenasti vastu. Ja noh, müts maha."

"Praegu ma olen ikkagi lumelauakrossi peal," lausus Teder alavaliku kohta. "Aga potentsiaali mu pöördeoskustes on – võiks ikkagi paralleelslaalomit ka proovida. Võib-olla aasta pärast või midagi. See annaks kindlasti kaasa ka lumelauakrossile."

Teder püsib tänase seisuga olümpiamängudele pääsemise kursil. Suvel läheb ta spetsiifilisemat trenni tegema ka Tšiilisse.