Mõõnav Djokovic loobus Rooma Mastersist

37-aastase Djokovici senine hooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude. Jaanuaris pidi ta reielihasevigastuse tõttu pooleli jätma Austraalia lahtised ja seejärel piirdus nii Doha kui ka Indian Wellsi turniiril ühe matšiga.

Järgmisena oli serblane võistlustules Miamis, kus ta jõudis küll finaali, kuid pidi otsustavas matšis tunnistama 19-aastase Jakub Menšiku paremust. Seejuures sai temast Miamis vanim mängija, kes Masters-taseme turniiril finaali pääsenud.

Miami turniiril järel algas järjekordne mõõn, kui Djokovic langes Monte Carlo ja Madridi turniiridel ühe mängu järel konkurentsist välja.

Teisipäeval teatasid Rooma Mastersi korraldajad, et Djokovic jätab tänavuse turniiri vahele. Djokovic tõdes Madridi turniiri järel, et seisab silmitsi oma uue reaalsusega – nüüd läheb ta turniiridele pigem tagasihoidlike eesmärkidega.

"Ausalt öeldes minu ootused pole enam suured. Nüüd ma püüan võita ühe või kaks matši. Ma ei mõtle enam kaugele jõudmisest. See on täiesti erinev tunne võrreldes sellega, mida olen viimased 20 aastat tundnud. Vaimselt on see üpris raske väljakutse, aga selline on sportlase elu. Millalgi pidi see juhtuma," ütles ta Madridis.

Djokovici otsus loobuda Rooma Mastersist tähendab, et enne maikuu lõpus algavaid Prantsusmaa lahtiseid ta sel hooajal liival ilmselt rohkem ei mängi.

Rooma Masters algab 6. mail. Meeste üksikmängus hakkab tiitlit kaitsma maailma teine reket Alexander Zverev.