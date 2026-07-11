Djokovic pärast kaotust: tahan Wimbledonis veel vähemalt korra mängida

Novak Djokovic kinnitas pärast Wimbledoni poolfinaalis saadud kaotust maailma esireketile Jannik Sinnerile, et loodab ka järgmisel aastal Londoni muruväljakutel võistelda ja ei plaani veel tipptennisest loobuda.

Djokovic jäi Sinnerile alla 4:6, 4:6, 4:6. Itaallane jõudis teist aastat järjest Wimbledoni finaali, kus kohtub Alexander Zvereviga.

Küsimusele, kas ta plaanib järgmisel aastal Wimbledonisse naasta, vastas Djokovic lühidalt: "Ma tahaksin, vähemalt veel ühe korra. Vaatame."

24-kordne suure slämmi turniiride võitja tunnistas, et seekord oli Sinner temast selgelt parem.

"Ma ei saanud eriti midagi teha. Jäin iga löögiga peaaegu poole sammu võrra hiljaks. Ta oli lihtsalt minust taseme võrra parem," ütles Djokovic.

Serblase sõnul ei jäänud kaotus taktika taha, vaid ta ei suutnud Sinneri tempoga sammu pidada.

"Ma polnud piisavalt terav, reageerimisvõimeline ega tasakaalus, et temaga võistelda. Väljakul ei saanud ma eriti midagi teha," vastas Djokovic.

Vaatamata ühepoolsele poolfinaalile jäi Djokovic oma turniiriga rahule. Tema sõnul tõestas veerandfinaalivõit Felix Auger-Aliassime üle, et ta suudab endiselt maailma tippudega konkureerida.

"Olen endale ja teistele tõestanud, et suudan ikka veel mängida kõrgeimal tasemel. Jõudsin Wimbledoni nelja parema hulka. Kaotada maailma parimale mängijale 0:3 settidega. See on reaalsus, millega tuleb leppida," sõnas ta.

Djokovic tunnistas, et suurturniirideks valmistumine on aastatega muutunud füüsiliselt järjest raskemaks, kuid motivatsioon pole kadunud.

"Mulle meeldib see elu. Tennis on mulle elus kõik andnud. Keegi ei sunni mind mängima – teen seda, sest ma tõesti tahan ja tunnen, et suudan endiselt mängida maailma viie parema tasemel," ütles serblane.