Asetuseta Kanada servikahur üllatas Madridis Dimitrovi

Kvalifikatsiooni viimasel tõkkel kaotanud, aga siis nn õnneliku kaotajana põhiturniirile saanud Kanada kolmas reket Diallo (ATP 78.) läks kaheksandikfinaalis vastamisi maailma 16. reketi Grigor Dimitroviga ning võttis pea kaks ja pool tundi kestnud mängu järel 5:7, 7:6 (7), 6:4 võidu. Sealjuures juhtis bulgaarlane teise seti kiires lõppmängus 6:4, aga ei suutnud kolme matšpalli ära kasutada.

"Arvasin ausalt, et sõidan koju. See võis olla mu karjääri parim mäng servil. Mul oli õnne, et sain seisul 4:6 tema vea tõttu punkti, olin siis oma servis kindel ning päästsin veel ühe matšpalli. Tennis käib nii üles-alla, sa üritad lihtsalt mängus püsida," kommenteeris 203 cm pikk servikahur.

Diallo läheb veerandfinaalis vastamisi itaallase Lorenzo Musettiga (ATP 11.), kes oli hilistel õhtutundidel maailma seitsmendast reketist Alex De Minaurist kindlalt üle 6:4, 6:2 ning tagas, et temast saab uuel nädalal kuues maailma esikümnesse tõusnud Itaalia meestennisist. "Ma ei ole üllatunud, et jõudsin veerandfinaali, ma olen üllatunud iseendas. Pärast Monte Carlot muutus midagi positiivses mõttes ja olen seda kaua oodanud. Tunnen end väljakul kindlamalt ja mul on praegu maailma esikümne mängija suhtumine ja mõtteviis," kinnitas itaallane.

Edasi sai ka teine itaallane Arnaldi, kes oli tunni ja 40 minutiga üle 16. asetatud ameeriklasest Frances Tiafoest. Agressiivselt mänginud Arnaldi alistas Madridis ka endise esireketi Novak Djokovici ning märtsis Indian Wellsis ka Andrei Rubljovi, jooksvas maailma edetabelis on ta 37. kohal.

Tema vastaseks kaheksa parema seas on turniiril kõrgeima asetusega jätkav britt, viiendana paigutatud Jack Draper, kes alistas 6:2, 6:2 Tommy Pauli. Ülemises tabelipooles mängivad Francisco Cerundolo - Jakub Menšik ning Casper Ruud - Daniil Medvedev.