Alcaraz peab vigastuse tõttu Madridi turniiri vahele jätma

Alcaraz mängis eelmisel nädalavahetusel Barcelonas toimunud ATP 500 kategooria turniiri finaalis, kuid pidi seal taanlase Holger Rune (ATP 9.) paremust tunnistama.

21-aastane hispaanlane teatas aga neljapäeval, Madridi Masters-sarja turniiri alguses, et vigastas Barcelonas tagareit ning kubet. "Olen väga pettunud, et ei saa Madridis mängida. See on koht, kus saan oma toetajate ees mängida, oma pere ja sõprade. See otsus oli väga keeruline, aga tennis on väga nõudev sport," rääkis Alcaraz.

"Ma ei saanud terve nädal trenni teha. Pean oma keha kuulama ja õige otsuse tegema," lisas ta.

Alcaraz ütles, et loodab nädala-kahe pärast treeningutele naasta ning loodab 7. mail Roomas algaval Masters-sarja turniiril mängida. Mai lõpp on hooajakalendris samuti oluline aeg, sest 25. mail saab alguse Prantsusmaa lahtiste slämmiturniir. "Ma ei taha vara hõisata, aga loodan, et olen French Openiks valmis," sõnas mullu seal võidutsenud hispaanlane.