Veel üks Hispaania täht loobus vigastuse tõttu Madridi turniirist

"Tahtsin anda teada, et kahjuks pole ma võimeline Madridis mängima," avaldas Badosa ühismeedias. "Olen püüdnud teha kõik võimaliku kuni viimase hetkeni, sest te teate, kui väga ma tahaksin kodus mängida, aga see on keeruline vigastus. Loodan peatselt sajaprotsendiliselt terve olla."

Badosat on alates 2023. aastast kimbutanud seljavigastus. Mullu langes ta vahepeal edetabelis 140. kohale, aga oli hooaja lõpus võimsas hoos ja lõpetas aasta 12. kohal, märtsi lõpus kerkis ta taas esikümnesse. Paraku hakkas aga märtsis selg talle taas valu tegema. Viimati mängis Badosa Miami turniiril, kui alistas 23. märtsil Clara Tausoni ja jõudis kaheksandikfinaali, aga seal enam väljakule ei tulnud.

Seejuures veel mõned päevad tagasi rääkis Badosa Hispaania meediale, et seis on juba palju parem. "Igal hommikul ärkan hirmunult, aga siiani on kõik positiivne olnud, saan juba treenida, taastun. Olen õnnelik, et ma ei pea enam igapäevaelus valusid kannatama," ütles ta teisipäeval.