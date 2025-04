Kolmandaks kukkunud Zverev alustas kodupubliku ees võidukalt

Eelmise aasta novembri alguses meeste maailma edetabelis teiseks kerkinud Zverev sai sel aastal suurepärase võimaluse ka esireketiks tõusta, sest võistluskeelu all olev Jannik Sinner saab naasta alles maikuu keskel. Zverev jättis aga võimaluse kasutamata ning langes esmaspäeval hoopis Carlos Alcarazi järele teiseks.

27-aastane Zverev alustas esmaspäeval Münchenis toimuvat turniiri esimese asetusega ning leidis kodupubliku ees mängu üles, kui alistas prantslase Alexandre Mulleri (ATP 40.) 6:4, 6:1.

"Pärast viimaste kuude kaotusi ning kaotust Monte Carlos oli minu jaoks oluline sellise esitusega välja tulla," ütles efektiivselt servinud sakslane. "Tahan loomulikult oma parima vormi juurde tagasi jõuda ja edasistes turniirides paremini mängida. Olen selle võidu üle õnnelik ja loodan edaspidi veel paremini mängida."

Turniiril teise asetuse saanud Ben Shelton (ATP 15.) pidi aga parajalt tööd tegema, et avaringist edasipääs teenida. 22-aastane ameeriklane kohtus horvaadi Borna Gojoga (ATP 410.), kes kerkis oma parimatel päevadel maailma edetabelis 72. reale.

Gojo andis Sheltonile lahingu ning võitis avaseti 6:4, kuid ameeriklane suutis teise seti lõppmängus 8:6 võidu teenida. Otsustavas setis ei suutnud kumbki mees teise pallingut murda ning Shelton jättis kasutamata ka ühe matšpalli. Lõppmängus pani ameeriklane aga paremuse maksma ning tagas kokkuvõttes 4:6, 7:6 (6), 7:6 (3) võiduga edasipääsu.

"See oli naeruväärselt raske!" ütles Shelton. "See, kuidas ta servis, kuidas ta mängis. Hakkas lihtsalt äralööke laduma. See oli paras katsumus, aga mul vedas mõnes kohas ja suutsin matšpallidel rahulik püsida. Olen väga õnnelik, et teise ringi sain."