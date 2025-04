Kaasmaalase võit kinnitas keelu all olevale Sinnerile edetabeli esikoha

Maailma edetabelis 34. real paiknev Berrettini kaotas esimese seti 2:6, aga teises setis võitis itaallane seisult 2:2 järgmisest viiest geimist neli ja viis kohtumise kolmandasse setti. Otsustav sett kulges tasavägiselt ning Berrettini pääses 5:3 juhtima, kuid Zverev jõudis taas viigini. Itaallane aga vastas omakorda murdega ning vormistas siis esimese matšpalliga 2:6, 6:3, 7:5 võidu.

Kolm aastat tagasi maailma kuuendaks reketiks kerkinud 28-aastane Berrettini teenis sellega oma karjääri suurima matšivõidu, varasemalt polnud ta maailma esimese kahe sekka kuuluvat mängijat alistanud.

"Olen liivaväljakutel üles kasvanud, mängisin nendel kuni sain 19. Profituuril me sellel palju ei mängi, aga ma olen ka hooaja suurimast turniirist viimasel kolmel hooajal eemale jäänud. See on karm olnud, tahtsin tänavust turniiri lihtsalt nautida. Tunnen end liival tõeliselt mugavalt," sõnas itaallane, kes kohtub kaheksandikfinaalis kas kaasmaalase Lorenzo Musetti (ATP 16.) või tšehhi Jiri Leheckaga (ATP 28.).

Berrettini võit Zverevi üle tähendab ühtlasi ka seda, et veel võistluskeelu all olev maailma esireket Jannik Sinner naaseb võistlustulle edetabeli esimesel positsioonil. 23-aastase keeld lõppeb veidi enne Prantsusmaa lahtisi, mis algavad 19. mail.

Sinnerile määrati keeld pärast aasta alguses toimunud Austraalia lahtisi ning Zverevil oli suurepärane võimalus esmakordselt maailma esireketiks tõusta. Sakslane on sellele järgnenud perioodil kogunud aga vaid kuus võitu ja sama palju kaotusi ehk lasknud suurepärase võimaluse luhta.